La Virgen Dormida se expone por los 75 años del dogma de la Asunción

La Virgen Dormida de la Catedral de Plasencia se expondrá de forma extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la definición del dogma de la Asunción de la Virgen María. La imagen, una de las más queridas y singulares del templo, podrá contemplarse del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre, coincidiendo con las festividades de Todos los Santos y los Difuntos. Este año, debido a las obras en la catedral, no será posible mostrar las reliquias como es tradición. El Cabildo ha querido mantener viva la devoción abriendo la urna de la Virgen e invitando a todos a contemplarla y rezar ante ella.