El Torneo de Esgrima bate récord de participación

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Torneo de Esgrima Ciudad de Plasencia celebra este domingo su sexta edición con récord de participación. El evento, organizado por el club Mayorga, pasará de los 45 tiradores del año pasado a más de medio centenar.

La competición, que tendrá lugar en el pabellón de las Escuelas Deportivas desde las 9.30, reunirá a deportistas de ocho clubes procedentes de siete ciudades, entre ellas Madrid, Toledo, Salamanca, Badajoz, Cáceres y Plasencia. También contará con la presencia de un tirador italiano residente en Barcelona, lo que confirma su creciente proyección. Será puntuable para el ranking de la temporada 2025-2026, en el marco de la renovada Federación Extremeña de Esgrima.

El club Mayorga vive un momento de expansión. Actualmente cuenta con cerca de 18 federados y una sala propia en la Ciudad Deportiva, además de haber incorporado a deportistas en circuitos nacionales.

