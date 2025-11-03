El 91% de los titulados en Podología logra empleo y la mitad emprende Un estudio del Centro Universitario de Plasencia revela que los egresados tardan solo cuatro meses en encontrar trabajo

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Los titulados en Podología del Centro Universitario de Plasencia (Universidad de Extremadura) presentan una de las mejores tasas de inserción laboral de la UEx, según el estudio correspondiente a los alumnos matriculados en el curso 2021-22. El informe revela que el 90,91% de los egresados ha encontrado trabajo, una cifra que sitúa al grado entre los más eficaces en empleabilidad dentro del sistema universitario extremeño.

El estudio también muestra un alto nivel de satisfacción con la formación recibida: los titulados otorgan un 9,09 sobre 10 a la titulación cursada y un 8,55 al profesorado. Además, el 90,91% volvería a estudiar Podología en la misma universidad, lo que refuerza la percepción positiva del programa académico impartido en Plasencia.

Otro dato destacado es el peso del autoempleo y emprendimiento, que alcanza el 50%, reflejo de la naturaleza profesionalizante del grado y de la demanda de servicios podológicos en el ámbito sanitario. El 90% afirma que la titulación fue requisito para acceder a su primer empleo y la relación entre el trabajo que desempeñan y los estudios realizados recibe una nota de 9,2.

Los egresados tardan de media cuatro meses en acceder a su primer empleo, y el 70% continúa trabajando en el mismo puesto en el que comenzó su trayectoria laboral, lo que indica estabilidad y continuidad profesional. La satisfacción con el empleo actual recibe una valoración de 9,3, y la satisfacción con el desarrollo personal vinculado al trabajo alcanza el 9,2.