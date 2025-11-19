El salón de plenos acoge un rastrillo a favor de mujeres vulnerables

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Plasencia celebrará este jueves y este viernes un rastrillo solidario con el objetivo de recaudar fondos para «empoderar a 100 mujeres de comunidades vulnerables, dotándolas de recursos para que puedan generar ingresos adicionales y mejorar su calidad de vida».

El evento, que se desarrollará en el salón de plenos del Ayuntamiento, tendrá un horario de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. El acceso al rastrillo se realizará por la plaza Mayor.

La iniciativa está organizada por la Fundación Prodean Plasencia y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Los fondos obtenidos irán destinados al proyecto ‘Una mano por Venezuela’, que busca crear oportunidades económicas para un centenar de mujeres.

La organización invita a todos los ciudadanos a participar y contribuir con sus donaciones a esta causa solidaria.