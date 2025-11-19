El PSOE denuncia el «abandono y deterioro» de la Universidad Popular

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El PSOE de Plasencia han denunciado las «pésimas condiciones» en las que se encuentran los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán tras ser trasladados a las instalaciones de la Universidad Popular de Plasencia. Considera que se halla en un «estado de abandono y deterioro que imposibilita el trabajo digno».

El traslado de los estudiantes se produjo debido a las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la sede habitual de la escuela, dependiente de la Diputación de Cáceres. Sin embargo, según el material gráfico facilitado por los propios estudiantes , la situación en la Universidad Popular tiene problemas de humedades estructurales que han provocado el descarnado de paredes y un ambiente «insalubre». Además, se han registrado filtraciones y goteras diarias que generan «verdaderos charcos de agua en las aulas», lo que obliga a los alumnos a trabajar en un entorno de «riesgo e incomodidad».

El PSOE exige una actuación urgente al Gobierno municipal, al que acusa de «dejación de funciones» en el mantenimiento de las infraestructuras. El PSOE afirma que «no podemos seguir tolerando que la pereza y el abandono del Ayuntamiento condenen a estos alumnos y alumnas a trabajar en estas condiciones».