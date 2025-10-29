La Policía Local comprará dos pistolas de descarga eléctrica

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó la adjudicación de un contrato menor para la adquisición de dos pistolas de descarga eléctrica (táser) destinadas a la Policía Local. La compra se realizará a la empresa Barragún Armament, S.L.U., con sede en Toledo, por un importe total de 18.077,87 euros (IVA incluido).

Según el informe del intendente jefe, estas armas no letales son una «herramienta esencial y de alta seguridad» que permitirá reforzar la capacidad de actuación de los agentes en situaciones de riesgo, ofreciendo una alternativa eficaz entre la defensa personal y el uso de armas de fuego. El contrato incluye no solo las dos pistolas, sino también fundas, cargadores, baterías, cámaras integradas, cartuchos, documentación técnica y garantía, además de la posibilidad de formación complementaria para los agentes.

La Policía Local de Plasencia cuenta ya con varios agentes formados en el manejo de este tipo de dispositivos, algunos con cursos avalados por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX). El modelo adquirido, exclusivo en el mercado, tiene un alcance efectivo de hasta 13 metros y capacidad para diez descargas consecutivas, características que también han sido valoradas por otros cuerpos como las policías locales de Mérida y Almendralejo o el Cuerpo Nacional de Policía.