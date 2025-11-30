Plasencia se suma hoy a las actividades contra la pena de muerte

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La ciudad de Plasencia es una de las cinco localidades extremeñas que se suma hoy a las actividades programadas con motivo del Día Internacional de ‘Ciudades por la Vida’ y contra la pena de muerte, organizadas por Amnistía Internacional bajo el lema ‘No hay justicia si no hay vida’. La capital del Jerte se iluminará y la asociación colocará una pancarta frente al Ayuntamiento.

También participarán de la jornada Cáceres, Mérida, Badajoz y Villafranca de los Barros. Entre las actividades previstas se encuentra la iluminación especial, en tonos amarillos, de enclaves céntricos de cada localidad, como el Ayuntamiento de Cáceres y el Puente Romano de Mérida. En ambas ciudades, en los puntos señalados a las 18.30 horas, se reunirán activistas de Amnistía Internacional para fotografiarse junto a una pancarta con el fin de mostrar su rechazo a la pena de muerte. Por su parte, en Badajoz, se iluminará la plaza de Minayo.

Amnistía Internacional, en una nota de prensa, señala que a pesar de que la pena de muerte «está en decadencia, la realidad es que no se puede bajar la guardia», ya que todavía «varios países desafían la tendencia mundial».