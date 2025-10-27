Plasencia invertirá un millón y medio en el mantenimiento de sus instalaciones deportivas municipales La adjudicataria asumirá la limpieza diaria, los arreglos, los tratamientos sanitarios y las tareas de apertura y cierre de los recintos públicos

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el proceso de licitación para adjudicar el nuevo servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, una actuación con la que el Consistorio busca garantizar la conservación, la higiene y el buen funcionamiento de todos los espacios deportivos de la ciudad.

El contrato, impulsado por la concejalía de Deportes, tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro, y contempla una inversión total de 1.521.476 euros si se completa el periodo máximo. El presupuesto base de licitación asciende a 380.369,14 euros anuales (IVA incluido). La licitación estará abierta a la presentación de ofertas hasta el 25 de noviembre y está previsto que el nuevo servicio entre en vigor el 1 de enero o al día siguiente de la formalización del contrato si esta se produce con posterioridad.

El nuevo contrato incorpora un refuerzo sustancial del servicio, con una mayor exigencia en materia de control, seguimiento y calidad. El pliego técnico detalla un sistema de partes de control diarios y revisiones periódicas que permitirán verificar que todas las dependencias deportivas se mantienen en condiciones óptimas de limpieza y conservación. Además, se exige la elaboración de informes cuatrimestrales sobre el estado de las instalaciones y los trabajos realizados.

Tareas de limpieza

Las tareas de limpieza se llevarán a cabo a diario, sin interrupciones, adaptando los horarios a los momentos de menor uso de las instalaciones para no interferir en la actividad deportiva. Los periodos de menor actividad, como las vacaciones de verano o Navidad, se destinarán a limpiezas generales y trabajos de fondo.

El contrato también prevé la custodia, apertura y cierre diario de las instalaciones, así como la atención a incidencias y actuaciones puntuales derivadas de eventos deportivos o competiciones municipales.

Más allá de las labores de limpieza, el servicio incluye un amplio bloque de mantenimiento preventivo y correctivo, que abarca trabajos de fontanería, electricidad, carpintería, cerrajería, albañilería y pintura, así como reparaciones menores en cubiertas, canalones, pavimentos o elementos deportivos.

Se incorporan también tratamientos sanitarios periódicos, entre ellos la desinfección, desinsectación, desratización y control de la legionela. El pliego fija frecuencias trimestrales o anuales según el tipo de instalación y establece controles específicos para el agua caliente, el agua fría y los sistemas de riego por aspersión.

Instalaciones incluidas

El contrato abarca todas las instalaciones deportivas municipales de Plasencia, entre ellas la piscina bioclimática y la piscina de verano, los pabellones La Bombonera, Rafael Álvarez Fernández, Julio Carrón y La Data, la Ciudad Deportiva, los campos de fútbol de césped artificial de La Coronación, Paula Serrano y Daniel García Mauricio, así como el Estadio Municipal Francisco Gil Valle.

También se incluyen las pistas de tenis y pádel, los frontones, el rocódromo, el gimnasio municipal y las pistas deportivas de barrio distribuidas por toda la ciudad, como las de Guadalupe, Miralvalle, Dolores Ibárruri, Gabriel y Galán, La Data, El Pilar o La Coronación.

El contrato contempla además la posibilidad de que el servicio se amplíe a instalaciones que el Ayuntamiento pueda asumir en el futuro, o a recintos cedidos temporalmente para eventos deportivos organizados por la concejalía.

