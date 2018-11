Plasencia en Común consulta si es legal la modificación presupuestaria de las huertas

plasencia. El grupo municipal de Plasencia en Común (PeC) mantiene que el Gobierno local del PP no ha actuado de forma correcta en la tramitación de la modificación presupuestaria, aprobada en el último pleno, precisa para hacer frente al primer pago de los intereses de las huertas de la Isla.

Los intereses superan los 10 millones de euros y este primer pago ha sido de 932.000 euros. En el presupuesto de 2018 ya aparecía una partida de 300.000 euros para este fin, pero la modificación ha sido necesaria para sumar los 632.000 restantes.

El concejal de PeC, Abel Izquierdo, aseguró ayer que desde su punto de vista el PP no cumplió con las normas establecidas para una modificación, puesto que se aprobó al mismo tiempo que se ordenaba el pago a los dueños de las huertas. «Sin que se publicara antes en el BOP, cosa que aún no ha ocurrido, y por tanto se haya abierto un plazo para que los ciudadanos puedan alegar», argumentó. Es el motivo por el que PeC está consultando con «diversos juristas» sobre si la forma en que se ha llevado a cabo la tramitación «es legal o no, para después actuar en consecuencia», dijo el edil.

Asimismo, reiteró que el PP ha querido con la operación ocultar información a los ciudadanos, porque si al final no hubiera sido preciso llevar la modificación al pleno, los grupos de la oposición no hubieran accedido a los números.

Por último, esta formación política no participará en las manifestaciones convocadas para los próximos días 17 y 18, en Madrid y Cáceres respectivamente, para exigir unas comunicaciones ferroviarias dignas en la región, y criticó que tanto PP como PSOE destinen dinero público a pagar los autobuses para trasladar a los ciudadanos.

«Entendemos que es una malversación de fondos públicos y que quien quiera manifestarse se lo debe pagar de su bolsillo», señalaron Abel Izquierdo y Julio César Pintos, miembro también de PeC.