Plasencia aprobará en el próximo pleno la cesión del viejo colegio San Miguel a colectivos locales

El Ayuntamiento de Plasencia dará en los próximos días un paso definitivo en la recuperación del antiguo colegio de San Miguel para el uso ciudadano. ... En el pleno municipal se aprobará la cesión del inmueble a diversas asociaciones locales, tras recibir la autorización de la Junta de Extremadura al procedimiento de desafectación aprobado en marzo.

Se culmina así un proceso iniciado con la centralización del CEIP San Miguel en su nueva sede, lo que dejó en desuso los edificios históricos situados en la plaza del Ahorro y el callejón del Negro. Desde entonces, el consistorio ha trabajado para evitar que los inmuebles quedaran vacíos y deteriorados, apostando por su reutilización como sede de colectivos sociales, culturales y sanitarios.

El trámite administrativo ha requerido la desafectación de los edificios, que han pasado de ser bienes de dominio público a bienes patrimoniales. Con ello, el Ayuntamiento ha quedado habilitado para destinarlos a otros usos, en este caso, a la cesión a asociaciones que necesitaban un espacio estable para sus actividades. La autorización de la Junta ha desbloqueado el proceso, y la aprobación definitiva se producirá en el pleno de este mes.

El histórico inmueble de la plaza del Ahorro acogerá a varias entidades. Entre ellas, Cruz Roja trasladará sus oficinas desde la plaza de la Catedral; el grupo de folklore Chispa se instalará en el gimnasio, y el club de fútbol San Miguel dispondrá de un espacio administrativo. La asociación de mujeres del barrio, Scouts Flor Roja, la Fundación Vicente Ferrer, la Asociación de Astronomía Mintaka, la Asociación de Esclerosis Múltiple, la de Parkinson, así como Sorapán de Rieros y la Fundación Ecca, también figuran entre los beneficiarios.

Por su parte, la Asociación de Sordos Ascapas ocupará en exclusiva el antiguo parvulario del callejón del Negro, lo que le permitirá cumplir con los requisitos del Sepad y desarrollar sus programas en mejores condiciones.

El Consistorio asumirá el coste de los servicios básicos -agua, luz, calefacción y mantenimiento del ascensor- mientras que cada entidad podrá solicitar adaptaciones específicas según sus necesidades, siempre bajo supervisión técnica municipal. Según el alcalde, Fernando Pizarro, el edificio «está en buen estado, sin barreras arquitectónicas y con las cubiertas renovadas recientemente».

Otras inversiones

Pizarro dio a conocer esta noticia durante su reciente visita al barrio de San Miguel, donde repasó además proyectos valorados en un millón de euros para esta zona de la ciudad. Entre ellos, la urbanización de la calle trasera del nuevo colegio, con acerado, iluminación, mobiliario urbano, vegetación y señalización vial (120.000 euros). La actuación, valorada en 120.000 euros, está en fase de licitación y se ejecutará en 2026. En paralelo, señaló, se invertirán 200.000 euros en eficiencia energética en el centro educativo, con el cambio de ventanas, instalación de placas solares y renovación de la iluminación.

También recordó la reforma de las gradas y la instalación de una visera en el campo de fútbol, la conclusión de las obras de la plaza de La Granja (300.000 euros) y un plan de renovación del alumbrado público en la ciudad con tecnología LED (200.000 euros en San Miguel).