El alcalde, Fernando Pizarro, conversa con Fernando Iglesias, director del colegio San Miguel. AYUNTAMIENTO

Plasencia aprobará en el próximo pleno la cesión del viejo colegio San Miguel a colectivos locales

La Junta ha desbloqueado el trámite que permitirá reutilizar los inmuebles de la plaza del Ahorro y el callejón del Negro como sedes sociales y culturales

Juan Carlos Ramos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:31

El Ayuntamiento de Plasencia dará en los próximos días un paso definitivo en la recuperación del antiguo colegio de San Miguel para el uso ciudadano. ... En el pleno municipal se aprobará la cesión del inmueble a diversas asociaciones locales, tras recibir la autorización de la Junta de Extremadura al procedimiento de desafectación aprobado en marzo.

