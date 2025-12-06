HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). HOY

Plasencia acata el fallo del TSJEx y ordena pagar el dinero pendiente a San Gil

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La junta de Gobierno local de Plasencia ha decidido asumir y ejecutar íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ... obliga al Ayuntamiento a restaurar el convenio económico firmado con la entidad local menor de San Gil en 2018 y a abonar las cantidades pendientes derivadas de su incumplimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  4. 4 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  5. 5 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  9. 9 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata
  10. 10

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia acata el fallo del TSJEx y ordena pagar el dinero pendiente a San Gil

Plasencia acata el fallo del TSJEx y ordena pagar el dinero pendiente a San Gil