Plasencia acata el fallo del TSJEx y ordena pagar el dinero pendiente a San Gil
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
La junta de Gobierno local de Plasencia ha decidido asumir y ejecutar íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ... obliga al Ayuntamiento a restaurar el convenio económico firmado con la entidad local menor de San Gil en 2018 y a abonar las cantidades pendientes derivadas de su incumplimiento.
El fallo del TSJEx, dictado el 18 de septiembre, revoca la sentencia de primera instancia y declara plenamente vigente el convenio. Esto implica que el Consistorio deberá retomar los pagos mensuales previstos, remitir la documentación comprometida y abonar las plusvalías generadas desde 2018, así como las compensaciones estatales no transferidas desde 2019, todo ello con intereses legales. La cifra exacta se determinará en la fase de ejecución, aunque desde San Gil estiman que la deuda supera los 68.000 euros, sin contar intereses.
La junta de Gobierno aprobó por unanimidad acatar el fallo y activar de inmediato los procedimientos internos para hacerlo efectivo, ordenando a Intervención y Tesorería llevar a cabo todas las actuaciones necesarias en un plazo máximo de dos meses.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión