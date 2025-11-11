HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los pasos que faltan hasta que se publique el anuncio en el BOE

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

El último paso administrativo del Ministerio en relación con el Real Decreto que permitirá transferir seis millones de euros a la Junta para la remodelación de las avenidas Martín Palomino y de España se produjo el 21 de agosto, con el cierre del trámite de información pública del proyecto normativo. Desde entonces, el expediente continúa en fase de tramitación interna antes de su publicación definitiva en el BOE.

De acuerdo con la Memoria de Análisis de Impacto Normativo fechada el 1 de agosto, el texto ya contaba con informes favorables de la Abogacía del Estado, la Intervención Delegada, la Oficina Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Política Territorial, lo que significa que se encontraba muy avanzado en su tramitación técnica y jurídica.

El siguiente paso debía ser la revisión de las alegaciones presentadas durante la información pública y la integración de observaciones finales en el documento. Este proceso suele prolongarse entre cuatro y seis semanas, por lo que debería haber culminado. Posteriormente, se remite a la firma ministerial y se eleva al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Una vez adoptado el acuerdo, la norma se publica en el BOE en el plazo de unos días y entra en vigor al día siguiente. Siguiendo el calendario previsto, el Real Decreto podría aprobarse en noviembre o en los primeros días de diciembre.

Los pasos que faltan hasta que se publique el anuncio en el BOE