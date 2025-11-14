Nace en Plasencia una asociación de autónomos de la España vaciada La nueva entidad busca impulsar la revitalización del medio rural mediante la innovación, la digitalización y el apoyo al trabajo independiente

La ciudad de Plasencia ha acogido la presentación oficial de la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (Anaeev), una nueva organización que nace con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en las zonas rurales del país.

Durante el acto, en el que participaron representantes de asociaciones rurales, cooperativas, empresarios y emprendedores de toda España, se dieron a conocer las principales líneas de trabajo sobre las que actuará la asociación. La lucha contra la despoblación y la creación de oportunidades en el mundo rural constituyen el eje central de su acción.

Entre los pilares estratégicos presentados por Anaeev destacan la defensa de los intereses del trabajo autónomo y del emprendimiento rural, el acceso a la formación, la creación de una línea de asesoramiento sobre subvenciones públicas y la promoción de la digitalización. Además, la asociación aboga por la articulación de políticas fiscales que favorezcan nuevas iniciativas en zonas despobladas, así como el uso eficiente y ético de la Inteligencia Artificial como herramienta de desarrollo rural.

El presidente de honor de la asociación, Salvador Bellido, decano en el asociacionismo del trabajo autónomo y la pyme en España, subrayó la importancia de este nuevo proyecto colectivo. Junto a él participaron César López Caparrós, responsable de la presentación de las líneas estratégicas de Anaeev; Juan Antonio Ipiña García, vicepresidente; María Rut Ruiz Fernández, secretaria; y Eugenio Rodríguez García, tesorero.

Durante su intervención, los representantes de la nueva organización destacaron que «Anaeev nace para promover y proteger a quienes trabajan y emprenden en zonas rurales, facilitando su desarrollo y sostenibilidad». Asimismo, recalcaron que su misión es «crear oportunidades y fortalecer el tejido social y económico en los territorios afectados por la despoblación», poniendo especial énfasis en el apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento como motores de cambio en la España rural.

La Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada tendrá su sede social en Plasencia (Cáceres) y un ámbito de actuación nacional, con especial atención a los municipios de menos de 10.000 habitantes.