Foto de familia del acto inaugural de la asociación celebrado en Plasencia. Hoy

Nace en Plasencia una asociación de autónomos de la España vaciada

La nueva entidad busca impulsar la revitalización del medio rural mediante la innovación, la digitalización y el apoyo al trabajo independiente

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

La ciudad de Plasencia ha acogido la presentación oficial de la Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada (Anaeev), una nueva organización que nace con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en las zonas rurales del país.

Durante el acto, en el que participaron representantes de asociaciones rurales, cooperativas, empresarios y emprendedores de toda España, se dieron a conocer las principales líneas de trabajo sobre las que actuará la asociación. La lucha contra la despoblación y la creación de oportunidades en el mundo rural constituyen el eje central de su acción.

Entre los pilares estratégicos presentados por Anaeev destacan la defensa de los intereses del trabajo autónomo y del emprendimiento rural, el acceso a la formación, la creación de una línea de asesoramiento sobre subvenciones públicas y la promoción de la digitalización. Además, la asociación aboga por la articulación de políticas fiscales que favorezcan nuevas iniciativas en zonas despobladas, así como el uso eficiente y ético de la Inteligencia Artificial como herramienta de desarrollo rural.

El presidente de honor de la asociación, Salvador Bellido, decano en el asociacionismo del trabajo autónomo y la pyme en España, subrayó la importancia de este nuevo proyecto colectivo. Junto a él participaron César López Caparrós, responsable de la presentación de las líneas estratégicas de Anaeev; Juan Antonio Ipiña García, vicepresidente; María Rut Ruiz Fernández, secretaria; y Eugenio Rodríguez García, tesorero.

Durante su intervención, los representantes de la nueva organización destacaron que «Anaeev nace para promover y proteger a quienes trabajan y emprenden en zonas rurales, facilitando su desarrollo y sostenibilidad». Asimismo, recalcaron que su misión es «crear oportunidades y fortalecer el tejido social y económico en los territorios afectados por la despoblación», poniendo especial énfasis en el apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento como motores de cambio en la España rural.

La Asociación Nacional de Autónomos y Emprendedores de la España Vaciada tendrá su sede social en Plasencia (Cáceres) y un ámbito de actuación nacional, con especial atención a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

