El MSU-Norte reclama activar la Plataforma Logística de Fuentidueñas

La Alianza Territorial MSU Norte de Extremadura ha reclamado a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre que incluyan en sus programas el impulso definitivo a la Plataforma Logística de Fuentidueñas, una infraestructura que, según la entidad, acumula más de dos décadas de retraso en su desarrollo industrial.

El colectivo, que celebra su segundo aniversario, recuerda que la Plataforma Logística Norte de Extremadura fue concebida en 2003 como un proyecto estratégico para atraer empresas y generar suelo industrial en Plasencia y su entorno. Sin embargo, lamenta que, después de 23 años, la Junta de Extremadura no haya dado pasos efectivos para su activación. Frente a esta situación, subrayan que otras áreas logísticas de la región, como las de Badajoz, Mérida o Navalmoral, sí han recibido inversiones y han logrado captar proyectos industriales, mientras que Fuentidueñas permanece paralizada pese a sus 135 hectáreas reservadas para uso logístico e industrial.