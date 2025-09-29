La Junta de Portavoces propone nombrar Hijo Predilecto de Plasencia a Roberto Iniesta La propuesta se aprobará en el Pleno del próximo del 9 de octubre y contará con el refrendo de todos los grupos municipales

Juan Carlos Ramos Plasencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para conceder el título de Hijo Predilecto de la ciudad al músico placentino Robe Iniesta, «referente de la cultura y la música a nivel nacional». La propuesta, respaldada por todos los grupos municipales, se elevará al próximo pleno del 9 de octubre, donde deberá recibir la aprobación definitiva antes de que se inicie formalmente el procedimiento administrativo.

Robe, fundador y líder de la banda Extremoduro, ha llevado el nombre de Plasencia y de Extremadura por todo el país, consolidándose como un creador «único», con una trayectoria marcada por «la autenticidad, la innovación y la conexión con el público». Su obra, según subraya el consistorio, «ha trascendido generaciones, convirtiéndose en parte fundamental del patrimonio cultural contemporáneo». En la última década, además, ha formado una banda integrada exclusivamente por músicos extremeños, contribuyendo a dar visibilidad y proyección al talento de la tierra en escenarios de toda España.

Reconocimientos previos

El nombramiento como Hijo Predilecto se sumará a otros homenajes que Plasencia ya ha dedicado a su artista más universal. El pasado verano se inauguró la avenida Roberto Iniesta, un vial de medio kilómetro que conecta la calle Juan Vázquez con el recinto ferial del Berrocal y que une los barrios del sur y del norte de la ciudad.

Próximamente, el Espacio de Creación Joven de San Juan llevará también su nombre, un reconocimiento especialmente simbólico para un músico que siempre ha reivindicado la importancia de contar con locales de ensayo.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto levantar un gran mural en la plaza Puerto de Béjar, bajo la dirección del artista Jesús Mateos Brea, dedicado a las letras y poemas de Manolo Chinato y al imaginario cultural que ha inspirado tantas canciones de Extremoduro. Con todos estos gestos, la ciudad pretende «honrar la aportación artística y cultural» de Robe Iniesta, así como «su papel en la proyección de Plasencia más allá de sus fronteras».