La Junta de Extremadura restaurará el relicario de los Santos de la Catedral
J. C. R.
PLASENCIA.
Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:45
El retablo barroco de las Reliquias o de San Agustín, una obra de 13 metros de altura por 7 de ancho situada en el ... lado de la Epístola de la Catedral Nueva de Plasencia, será restaurado próximamente para preservar su riqueza artística y su valor histórico. Esta pieza, con abundante decoración vegetal, querubines, ángeles y un detallado ático presidido por el escudo del obispo Fray Plácido Bayle y Padilla, representa un importante legado del barroco religioso en Extremadura. La restauración ha sido adjudicada a la empresa madrileña Tekne, con un presupuesto de 17.961 euros (con IVA) y un plazo de ejecución de dos meses.
El retablo fue encargado en 1746 por el obispo Bayle y Padilla al entallador placentino Carlos Simón, que lo concluyó dos años más tarde, siguiendo el estilo del retablo del Tránsito o de la Asunción. Este tipo de retablos con estantes para guardar reliquias surgió en el contexto de la Contrarreforma, para fomentar la veneración de los santos y sus reliquias.
El retablo se caracteriza por sus columnas de orden salomónico, sus pilastras decorativas y las hornacinas aveneradas que alojan las imágenes. En la parte superior, el ático se adapta a la bóveda y está rematado por símbolos marianos.
Las reliquias de este retablo se exponen tradicionalmente cada 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, una tradición que fue recuperada en 2017.
