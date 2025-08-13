HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del retablo, abierto por el día de Todos los Santos. DIÓCESIS

La Junta de Extremadura restaurará el relicario de los Santos de la Catedral

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:45

El retablo barroco de las Reliquias o de San Agustín, una obra de 13 metros de altura por 7 de ancho situada en el ... lado de la Epístola de la Catedral Nueva de Plasencia, será restaurado próximamente para preservar su riqueza artística y su valor histórico. Esta pieza, con abundante decoración vegetal, querubines, ángeles y un detallado ático presidido por el escudo del obispo Fray Plácido Bayle y Padilla, representa un importante legado del barroco religioso en Extremadura. La restauración ha sido adjudicada a la empresa madrileña Tekne, con un presupuesto de 17.961 euros (con IVA) y un plazo de ejecución de dos meses.

