La Junta encarga el proyecto de restauración de San Pedro

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Junta de Extremadura ha adjudicado la redacción del proyecto y del estudio de seguridad y salud para las obras de restauración de la Iglesia de San Pedro, en Plasencia, a la arquitecta Irene Calle Izquierdo. El contrato tiene un plazo de ejecución de tres meses. El presupuesto aprobado asciende a 14.399 euros, IVA incluido.

Con esta adjudicación, la Junta activa el proceso técnico previo a la intervención en el templo ubicado en el centro de la ciudad, que requerirá la elaboración del proyecto detallado de restauración y del correspondiente estudio de seguridad y salud.

