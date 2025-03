«La Jefatura de la Policía Local es la responsable del uso de los coches»

«La Jefatura de la Policía Local es la responsable de los coches policiales» ha dicho el concejal de Interior, David Dóniga, y por tanto ... es al intendente a quien se le ha solicitado la información para conocer qué agente y en qué vehículo camuflado viajó hasta Portugal, a quién corresponden por tanto las dos multas por impago del peaje que han llegado al Ayuntamiento. «Estamos esperando que se nos facilite la información que hemos pedido a la Jefatura de la Policía Local», ha declarado el edil.

Lo ha hecho a preguntas del portavoz socialista, Alfredo Moreno, quien le ha solicitado en el pleno celebrado este martes los detalles sobre la investigación puesta en marcha por el Ayuntamiento para determinar si se ha hecho un uso correcto o no de los coches camuflados de la Policía Local. «¿Cómo está el asunto, han descubierto ya quién o quiénes iban en el coche?», ha preguntado Moreno. «Lo pregunto no solo porque hace más de medio año que han iniciado la investigación, sino porque entiendo que habrá un registro de utilización de esos vehículos».

Dóniga ha explicado que su uso es responsabilidad de la Jefatura, que por eso es a la que se le ha solicitado la información y que, cuando la tenga, se la facilitará a la oposición.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una investigación para conocer por qué un coche camuflado de la Policía Local viajó hasta Portugal, porque es de este país de donde proceden las dos multas que han llegado al Consistorio por impago del peaje, y estos vehículos solo pueden salir del término municipal para realizar labores policiales. De ahí que se investigue quién o quiénes realizaron el viaje y a qué se debió.

Por otro lado, en el pleno celebrado este martes, que ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en la región, se ha aprobado, con el apoyo de PP, UP y Cs y la abstención del PSOE, pagar 200.000 euros más al año por el servicio de limpieza, atendiendo la revisión de precios pedida por la adjudicataria y con el respaldo de los informes técnicos, y también se ha dado luz verde a la cesión gratuita de 3.000 metros cuadrados de un solar dotacional de Ciudad Jardín, por un periodo máximo de 75 años, a la Asociación de Autismo Norte de Extremadura (Aunex).

Presupuestos

En el apartado de ruegos y preguntas, además de la investigación sobre los coches camuflados de la Policía Local y otros asuntos, la oposición ha querido saber si habrá presupuestos en 2023, dado que es año electoral.

El portavoz municipal y concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, ha propuesto precisamente por eso, «porque a partir de junio habrá una nueva Corporación, elaborar un presupuesto con el mayor consenso posible». Para ello se ha comprometido a facilitar los datos relativos a ingresos y gastos, los que sean posibles y cuando lo sean, a los tres grupos de la oposición para que PSOE, UP y Cs puedan plantear a su vez sus propuestas.

Y, por último, el PSOE ha pedido la dimisión de la concejala de Turismo, Belinda Martín, por incumplir su compromiso de solicitar la bandera azul para el canal de baño de la Isla. La edil Eva Nieto ha recordado que Martín dijo, tras retirar el expediente del año pasado, que este año volvería a reclamar el distintivo turístico una vez se llevaran a cabo las mejoras precisas para garantizar la excelencia del agua.

Lo cierto es que a día de hoy esas mejoras no se han realizado, no todas las precisas, y por eso Turismo ha aparcado la petición de la bandera azul este año. La concejala ha garantizado que «no vamos a dejar de trabajar por la bandera azul», pero como le ha recordado Nieto su compromiso fue pedirla en este 2022 y no lo ha hecho.