El placentino Ismael continúa viviendo su sueño

A. B. H. Domingo, 10 de abril 2022, 10:33 Comenta Compartir

Asegura que llegó con todas las ganas del mundo pero que en su fuero interno tenía claro que no sabía si podría aguantar. «Todo me quedaba grande, no había montado en un metro en mi vida». Pero lo cierto es que diez años después de que iniciara su aventura, de que se atreviera a dar un paso de gigante para tratar de cumplir su sueño, Ismael González sigue viviendo de la música.

«No era mal estudiante, pero a los 16 años, cuando acabé en el IES Virgen del Puerto, me puse a trabajar con mi padre como leñador», recuerda. Aun así el gusanillo de la música le seguía rondando, así que dos años después «me apunté en verano al curso de canto de Kirby Navarro». Y al siguiente repitió «y después fue ella la que me animó a irme a Barcelona y tratar de dedicarme a lo que me gustaba y me gusta».

Ahorró trabajando unos meses más en el campo y a los 20 años llegó a la capital catalana. De eso hace ya una década. «Me alquilé una habitación, trabajé primero como dependiente en una tienda y después me puse a cantar en la calle, mientras componía y conocía a productores con los que empezar a grabar». No tardó, «porque el ambiente cultural que me encontré en Barcelona me abría un mundo nuevo con mil sitios para hacer música». Salas y eventos privados en los que Ismael tocaba mientras grabó su primer disco 'Ahora soy'. «Nueve canciones, todas mías, pero como un surtido de galletas, porque entonces no sabía cuál era mi camino, no tenía ninguna línea definida».

Pero no tardó en encontrarla. 'Resiliencia', su segundo disco, «ya nos lo editó una discográfica con la que firmamos y con la que hoy seguimos». Y desde entonces, temas varios y singles marcados por el estilo pop rock con aire flamenco que definen la música de este placentino y su banda, la que forma con Jaume, Alvin, Laura, Exon y Ricard.

Hoy Ismael sigue en Barcelona, ya tiene su propio piso y se va a casar. En 2020 inició la gira 'Intenso' que la pandemia truncó, «pero con la que continuamos en 2021 y la que en este 2022 vamos a terminar». En ella, sus temas de siempre pero también otros muchos que ha ido componiendo en este tiempo: 'Llegaste tu', 'Princesa' o ' Mi cama en llamas' y también 'Adicto', su último single, el que ha salido hace apenas una semana. «Es esa canción que te hace feliz cada vez que la escuchas y esto es muy importante en los tiempos que vivimos».

Ismael no se arrepiente de la decisión que tomó hace una década y que le permite seguir con su sueño, «con la que gané una vida, aunque también perdí otra; echo mucho de menos el campo».