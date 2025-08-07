La Isla de Plasencia se repoblará con nuevas especies tras la tala de 60 árboles

El parque de La Isla de Plasencia será repoblado con nuevas especies de árboles adaptadas a las condiciones del entorno, después de que el ... Ayuntamiento haya talado un total de 60 ejemplares debido a una excesiva concentración de arbolado y problemas derivados de su mantenimiento.

Según ha explicado José María Nisa, concejal de Medio Ambiente, esta actuación responde a una situación de «masificación» en la zona, que hacía difícil conservar todos los árboles sin que esto generara consecuencias negativas. «Era imposible mantener tantos árboles por el perjuicio que eso puede ocasionar en las estancias de La Isla», señaló. Esta retirada se ha estado realizando de forma progresiva durante los últimos tres años.

La tala también busca prevenir posibles riesgos para los usuarios del parque. En lo que va de verano se han producido varias caídas de ramas, lo que ha generado preocupación. El concejal ha relacionado estos incidentes con el estrés hídrico sufrido por los árboles tras una primavera especialmente lluviosa, que sumado a las altas temperaturas, ha provocado que algunas especies se abran internamente, lo que puede provocar la caída de ramas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento iniciará una repoblación del parque con especies más adaptadas al nivel de humedad del entorno y menos propensas a sufrir estos problemas.