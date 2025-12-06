El Hospital Virgen del Puerto incorpora una técnica pionera de endoscopia

El Servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Puerto ha comenzado esta semana a realizar endoscopia intraoperatoria directamente por los propios cirujanos, una técnica ... que nunca antes se había llevado a cabo en Extremadura y que supone un avance significativo en seguridad, autonomía y eficacia quirúrgica.

Hasta ahora, cuando durante una intervención era necesario realizar una endoscopia para localizar lesiones o comprobar suturas, era imprescindible solicitar la presencia de especialistas de Digestivo, quienes debían desplazarse al quirófano e interrumpir su actividad habitual. Con la nueva formación y equipamiento, los cirujanos pueden ahora realizar estas exploraciones de forma autónoma en el transcurso de la operación.

La endoscopia intraoperatoria permite verificar in situ la calidad de las anastomosis y suturas en cirugías colorrectales, esofagogástricas y bariátricas, así como localizar lesiones con precisión antes de proceder a su abordaje. Esto reduce riesgos, agiliza los procedimientos y aumenta la seguridad del paciente.

Para incorporar esta nueva técnica, los miembros del Servicio de Cirugía han recibido formación especializada esta semana de manos de la cirujana asturiana Esther Barbón Remís, experta en endoscopia intraoperatoria y procedente del Hospital Vital Álvarez Buylla. Su tutorización ha permitido aplicar los conocimientos en quirófano durante sesiones prácticas, en las que el equipo ya ha utilizado la endoscopia intraoperatoria en cinco intervenciones reales: dos cirugías de colon, una de hernia de hiato, otra por obesidad mórbida y una última relacionada con patología gástrica, lo que ha permitido consolidar su destreza y comprobar la utilidad inmediata del procedimiento en distintos tipos de cirugía.