Los buceadores extremeños participarán en las tareas de rescate en el centro comercial Bonaire

Plasencia ha despedido este domingo a 13 voluntarios que, desde este lunes, brindarán apoyo a los afectados por la DANA en Valencia. Este grupo está compuesto por nueve policías locales –entre los que se encuentran cinco miembros de Protección Civil–, tres bomberos y un policía nacional. Desempeñarán labores de seguridad ciudadana y de rescate en las zonas más afectadas, entre ellas el gran centro comercial Bonaire y su aparcamiento subterráneo.

Allí sigue el agua marrón, inundado. Y ahí abajo no se sabe qué hay. Posiblemente, decenas de vehículos inservibles flotando. Falta averiguar si también hay víctimas que quedaron atrapadas. Eso es lo que intentarán comprobar los efectivos que han partido desde Extremadura en la tarde de este domingo.

«En cuanto al equipo de rescate, seguramente vais a ir a un sitio que es un centro comercial donde hay cinco mil y pico de coches en cuatro plantas subterráneas. De esas cuatro plantas subterráneas hay dos absolutamente llenas de agua y en las otras están los coches amontonados. Vais a meteros en aguas contaminadas y ahí toda la prudencia del mundo es poca. Vais a recibir por parte de los especialistas que hay allí una situación sobre el terreno de qué os vais a encontrar y cómo os lo vais a encontrar.», ha dicho Fernando Manzano,, secretario general de Emergencias de la Junta de Extremadura al dirigirse a los voluntarios.

«En los momentos de descanso que tengáis, también es bueno quitarse de la zona cero y estar un poco distraído de la cuestión. Si alguien del equipo tuviera en un momento dado una necesidad o necesita algún apoyo psicológico, que lo diga cuanto antes», ha añadido Manzano.

Protección Civil viaja con equipo de buceo y un equipo de rescate de subacuático. También llevan drones aéreos y subacuáticos, con buceadores de rescate especializados en catástrofes de este tipo, una embarcación tipo zodiac, un vehículo de intervención rápida de Protección Civil «para poder llegar a los lugares más inaccesibles» y un furgón y un remolque para el traslado de material.

La expedición no sabe cuándo regresar. «Allí los policías están dando un montón de horas y necesitan relevo. A ver cómo nos coordinamos porque muchas veces no sólo importa la cantidad, sino la calidad del servicio. No sabemos cuándo cuando volvemos, pero lo importante es empezar a trabajar y el día a día nos irá marcando cuándo regresaremos», ha dicho Quijada.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acudió a la Jefatura de la Policía Local de Plasencia para despedir a la expedición. En su intervención, destacó la solidaridad y la humanidad del pueblo extremeño: «Creo que es una muestra más de la solidaridad y de la humanidad que tiene el pueblo extremeño. Solo puedo dar las gracias y decir que, para nosotros como representantes públicos, es un orgullo contar con personas de esta gran calidad humana y con esta generosidad. No solo llevan para allá su capacidad y su profesionalidad, sino que se llevan un trocito de todos nosotros y todo el apoyo y el cariño del pueblo extremeño para los valencianos. Extremadura está con Valencia y vamos a seguir estando a expensas de lo que puedan necesitar de nosotros».

Sobre la indignación que generó la visita este domingo de las autoridades en Valencia, Guardiola manifestó comprensión hacia el dolor y la rabia de los afectados y enfatizó la importancia de centrarse en la ayuda y la solidaridad: «Es normal que tengan ese dolor, esa indignación y esa rabia. Lo único importante ahora es ayudarlos, y es en lo que nos tenemos que centrar, en la solidaridad y en qué podemos hacer cada uno de nosotros para echar una mano».