El Gobierno lanza un plan de empleo con 116 contrataciones en Plasencia para 2025 y 2026

El Ayuntamiento de Plasencia, en colaboración con la Junta de Extremadura, ha presentado un nuevo plan de empleo que supondrá la contratación de 116 ... personas desempleadas en distintas categorías profesionales para los años 2025 y 2026. La iniciativa, que contempla contratos de doce meses de duración, busca ofrecer oportunidades reales de inserción laboral y reforzar los servicios municipales en ámbitos como la atención social, el mantenimiento urbano, la cultura, el deporte y el turismo.

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, subrayó durante la presentación de ayer que «este plan es una apuesta firme por las personas, por el talento local y por el futuro de nuestra ciudad». La mayoría de los pliegos serán a jornada completa y se destinarán a desempleados.

El programa cuenta con una inversión total de 2.893.569,52 euros, de los que 1.392.780 euros proceden de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, mientras que el Ayuntamiento aporta 1.500.789,52 euros. La cantidad total supone un descenso del 6,6% en relación a la inversión del año pasado (3.098.247 euros) y regresar a la cuantía de 2023. La Junta aporta 6.000 euros más, pero el Ayuntamiento ha reducido su partida en más de 200.000 euros (211.307,48 euros).

En cuanto a los perfiles profesionales, el plan incluye 51 auxiliares de ayuda a domicilio, 10 operarios de instalaciones deportivas, 10 operarios de servicios múltiples, 9 auxiliares administrativos, 7 personas para limpieza, 6 operarios de brigada verde, 3 monitores deportivos y 3 auxiliares de turismo, entre otros. «Se reservan puestos para personas con discapacidad para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión real. En Plasencia, el empleo no excluye, sino que suma», recalcó el concejal.

Además de cubrir necesidades municipales, el plan priorizará la contratación de colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, como personas mayores de 45 años, jóvenes menores de 30, desempleados de larga duración y personas con discapacidad. «Ponemos el empleo al alcance de quienes más lo necesitan. Que nadie se quede atrás no es un lema, es una decisión política de este equipo de gobierno de Fernando Pizarro», afirmó.

Finales de octubre

A juicio de Astasio, estas contrataciones permitirán que «los barrios estén mucho más cuidados, los servicios sean más ágiles, la atención social quede reforzada y Plasencia se convierta en una ciudad más viva y activa». El plazo para presentar solicitudes finalizará en la segunda quincena de octubre, mientras que las incorporaciones se llevarán a cabo entre finales de ese mes y la primera semana de noviembre, con el objetivo de que todos los trabajadores comiencen antes de final de año.

El concejal resaltó que este plan es fruto de «la buena sintonía entre el Ayuntamiento de Plasencia y el Gobierno de la Junta de Extremadura», lo que ha permitido sacar adelante «un programa ambicioso que pone a las personas en el centro de la acción política».

Entre los requisitos para optar a estos puestos se valorará ser desempleado de larga duración, menor de 30 años o mayor de 45 años. También es necesario haber iniciado y finalizado el itinerario de inserción del Sexpe y no estar recibiendo ninguna prestación por desempleo. La preselección de los candidatos será realizada por el Sexpe.