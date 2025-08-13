HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La oficina del Sexpe será la encargada de realizar la preselección de los candidatos. HOY

El Gobierno lanza un plan de empleo con 116 contrataciones en Plasencia para 2025 y 2026

La dotación económica es de 2.893.569 euros, lo que supone un descenso del 6,6% en relación al año pasado y regresar a la inversión de 2023

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:45

El Ayuntamiento de Plasencia, en colaboración con la Junta de Extremadura, ha presentado un nuevo plan de empleo que supondrá la contratación de 116 ... personas desempleadas en distintas categorías profesionales para los años 2025 y 2026. La iniciativa, que contempla contratos de doce meses de duración, busca ofrecer oportunidades reales de inserción laboral y reforzar los servicios municipales en ámbitos como la atención social, el mantenimiento urbano, la cultura, el deporte y el turismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  5. 5 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  8. 8 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso: «Anoche parecía el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno lanza un plan de empleo con 116 contrataciones en Plasencia para 2025 y 2026

El Gobierno lanza un plan de empleo con 116 contrataciones en Plasencia para 2025 y 2026