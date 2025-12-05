La Fundación Más entrega 60 cestas al Ayuntamiento para familias vulnerables

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Fundación Más ha entregado 60 cestas al Ayuntamiento de Plasencia para su distribución entre familias en situación de vulnerabilidad, dentro de la campaña solidaria ‘Cien Mil Kilos de Sonrisa’. Se trata de la tercera participación consecutiva de la ciudad en esta iniciativa, que mantiene un acuerdo de colaboración desde diciembre de 2023.

El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, ha presentado el balance municipal y ha destacado el carácter «sencillo y poderoso» de la acción, además del compromiso de la fundación con los colectivos más desfavorecidos. Desde el inicio del programa, el Ayuntamiento ha recibido tres remesas: 50 cestas el primer año y 60 en cada uno de los dos siguientes.

La labor municipal se centra en coordinar el reparto y garantizar el anonimato de los beneficiarios. En la primera edición, la selección de familias se realizó a través del tejido asociativo local, que colaboró gracias a su conocimiento directo de las distintas realidades sociales. Ese sistema se mantuvo en la segunda entrega por su buen funcionamiento.

En la campaña actual se ha optado por un modelo mixto con el fin de llegar a nuevos perfiles, especialmente a hogares que quedaron fuera de la convocatoria de las tarjetas monedero y cuyos ingresos son mínimos o inexistentes.