«Aún estoy tratando de asimilar lo ocurrido porque los destrozos son muchos, no sé qué voy a hacer, hemos perdido el verano», lamenta José ... Luis Vidal, adjudicatario del restaurante La Isla, en el que un fuego iniciado poco antes de las seis de la mañana de este viernes ha destrozado el kiosco y toda la terraza techada del local.

Un fuego que comenzó en ese kiosco, no se sabe por el momento si de manera o no intencionada, cuya entrada forzaron unos ladrones. «Han venido a robar en este kiosco que tenemos en el restaurante, se han llevado bebidas, helados, chucherías y un ordenador», detalla José Luis Vidal. «Y no sabemos si de forma intencionada han prendido fuego después para borrar las huellas o ha pasado algo que ha desencadenado el incendio».

Según explica, «las personas que dieron aviso al 112 al ver las llamas vieron salir corriendo a tres jóvenes de aquí, dos chicos y una chica, y la Policía Nacional, que está investigando lo sucedido, está revisando las cámaras de vigilancia que tengo en el restaurante».

Dos camiones de bomberos llegaron de forma inmediata tras el aviso hasta el local para sofocar unas llamas que, no obstante, además del kiosco han calcinado toda la terraza techada de uno de los restaurantes más solicitado durante el verano, junto al río Jerte.

«No sé qué voy a hacer, si será posible abrir o no con las mesas y sillas que se han salvado, pero es imposible reparar esto pronto, el verano lo hemos perdido», reitera Vidal, que tiene una plantilla de diez trabajadores.

Se da la circunstancia de que el contrato de este local, de propiedad municipal, finalizó el pasado marzo. Vidal sigue asumiendo su gestión con una prórroga hasta que se resuelva el nuevo proceso de adjudicación del restaurante, que por el momento está paralizado a la espera de una resolución del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura.

Se abrió el pasado abril y se presentaron ocho ofertas, pero el Ayuntamiento decidió paralizarlo el día en el que se abrieron para comprobar la documentación. El motivo es que los técnicos municipales detectaron posibles «prácticas colusorias», es decir, que un mismo empresario ha podido concurrir a la licitación con diferentes nombres y ofertas. En concreto, de las ocho ofertas presentadas, siete parece que pertenecen a un mismo empresario, y la que resta corresponde a José Luis Vidal.

Ampliar Un empleado limpia parte de la zona quemada en el restaurante. ANDY SOLÉ

Ante esta situación, se optó por recurrir al Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, para que determine si se han cometido prácticas colusorias y, en este caso, si el proceso debe suspenderse y reiniciarse de nuevo o, por el contrario, este empresario debe ser descartado y adjudicarse la gestión del restaurante al que ha cumplido con la norma.

Desde mayo se espera una resolución por parte del citado órgano que aún no ha llegado, «por lo que no sé qué va a pasar con el restaurante; no puedo asumir una inversión tan importante como la que se precisa para reparar los destrozos generados por el fuego si no tengo la seguridad de que voy a seguir al frente del negocio», argumenta Vidal.

Ampliar Kiosco del restaurante en el que se ha robado y donde ha comenzado el fuego. ANDY SOLÉ

Reconoce que «pase lo que pase, aun en el caso de que decidamos abrir con lo que se ha salvado de las llamas, este verano está perdido porque una parte muy importante y solicitada del restaurante no la podemos recuperar», concluye José Luis Vidal, quien lleva ocho años al frente de un establecimiento hostelero doblemente reconocido por la Guía Repsol. En 2021 le concedió un solete por tratarse de «un elegante chiringuito junto al río Jerte, con cocina interesante y platos de toda la vida con un toque singular». Y este año el restaurante La Isla ha sido el único de Plasencia entre los siete extremeños a los que la misma publicación ha concedido un solete de carretera.