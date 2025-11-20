J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Plasencia estará presente en el primer encuentro hispano-luso de empresarios y emprendedores, promovido por Triurbir. El regidor y presidente de la asociación, Fernando Pizarro, ha subrayado que este foro representa un nuevo paso en una trayectoria que ya ha permitido atraer 35 millones de euros en proyectos europeos destinados a mejorar servicios y oportunidades en las ciudades de la red transfronteriza.

Pizarro ha destacado que Plasencia afronta esta cita como una plataforma estratégica para fortalecer su tejido empresarial y convertirse en un polo de atracción para compañías portuguesas interesadas en implantarse en la región. La colaboración con la Cámara de Comercio de Cáceres será clave para organizar encuentros, facilitar el intercambio de experiencias y abrir nuevas líneas de negocio en ambos lados de la Raya.

El encuentro, que se celebrará el 26 de noviembre en Castelo Branco, contará con mesas redondas sobre políticas de desarrollo transfronterizo y con testimonios de empresas que ya operan en el país vecino. Además, se ofrecerán reuniones bilaterales personalizadas para impulsar acuerdos comerciales.