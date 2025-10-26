Edu Soto lleva su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution' a Plasencia Monólogos, comedia musical e improvisación en una noche de risas aseguradas

Judit Molina Domingo, 26 de octubre 2025, 18:55

El actor y humorista Edu Soto se subirá al escenario del Teatro Alkázar de Plasencia el próximo 27 de febrero de 2026, con su espectáculo de humor improvisado 'Más vale solo que ciento volando Revolution'.

El show combina monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público, llevando la locura, la risa y el talento a otro nivel. Cantar y bailar son solo una parte de lo que los espectadores podrán disfrutar, ya que Edu Soto se meterá en la piel de numerosos personajes que cambian en cada función, consolidando así su estilo inclasificable.

Con esta propuesta, el actor completa la trilogía 'Más vale solo que ciento volando', un proyecto que ha recorrido distintos escenarios con gran éxito y que promete, una vez más, sorprender a todos los asistentes.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para el espectáculo de Edu Soto en Plasencia tienen un precio de 15 euros y se podrán adquirir en taquilla y a través de la web oficial del Teatro Alkázar. La función comenzará a las 20:30 horas.

