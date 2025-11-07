HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diócesis atendió a más de 10.000 personas el pasado año

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

La Diócesis de Plasencia atendió el último año a 10.706 personas a través de 92 centros, según los datos presentados con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Solo Cáritas Diocesana registró 4.275 personas atendidas y 10.861 beneficiarios indirectos, gracias al trabajo de 628 voluntarios. A esta red se ha incorporado el nuevo Centro de Emergencias Espacio Betania, que ofrece alimento, ducha y cama antes de derivar a otros recursos.

En el ámbito celebrativo, la Diócesis contabilizó 1.071 bautizos, 824 confirmaciones, 1.066 primeras comuniones y 236 matrimonios. Su estructura pastoral incluye 140 sacerdotes, 201 religiosos, 93 monjas y monjes de clausura, 697 catequistas, dos seminaristas, dos diáconos permanentes, 200 parroquias y nueve monasterios.

En educación, la diócesis sostiene 43 centros concertados, con 35.264 alumnos, 446 trabajadores y 1.879 docentes.

