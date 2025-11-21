El Día de la Bicicleta espera reunir a 200 participantes

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Plasencia celebrará este domingo, 23 el Día de la Bicicleta, una cita solidaria a favor de la Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos (Ascapas), y que en esta edición espera reunir a 200 participantes. El Ayuntamiento, junto al club ciclista GR100, presentó ayer este evento, que tendrá lugar a las 11.00 horas con salida desde el parque de La Isla. La recaudación íntegra de los dorsales solidarios –3 euros– se destinará a Ascapas.

La concejala de Deportes, Isabel Blanco, subrayó el carácter solidario de la actividad, destacando su vocación de convivencia y la accesibilidad del recorrido. La organización sorteará una bicicleta valorada en 750 euros entre quienes adquieran dorsal y contará con la implicación de su escuela ciclista y de corredores de equipos junior y profesionales.

El itinerario, de entre cuatro y cinco kilómetros, discurrirá por zonas urbanas y rurales hasta concluir en la plaza Mayor, con el apoyo de la Policía Local. Los dorsales pueden adquirirse en Ascapas y en GR100.