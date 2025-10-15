Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma

R. H. Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:16 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Plasencia que huían por la A-66 en un coche robado con un arma larga en el interior. Los hechos sucedieron en el día de ayer, cuando desde el subsector de Tráfico de Salamanca se detectó en el centro de transportes de Guijuelo un turismo con dos ocupantes que levantaron sospechas y que, tras verse observados, huyeron del lugar, incorporándose a la autovía en sentido Salamanca.

A través de la comprobación de la matrícula del vehículo se pudo saber que había sido sustraído el día anterior en el casco urbano de Plasencia y que había una arma larga en el interior. A partir de ahí se inició un operativo de seguimiento e intercepción, en el que participaron patrullas de tráfico y seguridad ciudadana y la USECIC, que estuvo coordinado por el Centro Operativo Complejo de la Comandancia de Salamanca, informa la Guardia Civil en una nota.

Con el objetivo de evitar posibles accidentes con otros usuarios, intentaron interceptar el vehículo en marcha en diversos puntos de la carretera, a lo que los detenidos respondieron con una conducción temeraria que puso en riesgo a los agentes.

Tras ello, se estableció un dispositivo de cierre de la A-62, en su acceso a Salamanca. A pesar de intentar evitarlo, se pudo interceptar el vehículo y a sus ocupantes, dos vecinos de Plasencia con numerosos antecedentes penales, y se recuperó la escopeta sustraída del interior del turismo.

Posteriormente se detuvo a los dos varones, acusados de delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos.

