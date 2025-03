«Los daños causados por el fuego me obligan a cerrar el restaurante y despedir a nueve empleados»

El restaurante La Isla no podrá volver a abrir sus puertas hasta el próximo octubre por los daños ocasionados por el incendio que se originó el pasado viernes ... y que calcinó el kiosco del establecimiento, donde unos ladrones entraron a robar, y toda la terraza techada. «El seguro se ocupará de la reparación de todos los daños, pero no podemos trabajar este verano, lo hemos perdido de forma definitiva», afirma el adjudicatario de este negocio municipal, José Luis Vidal.

Es el motivo, añade, por el que «he tenido que despedir a nueve trabajadores que había contratado para la temporada de verano, y hacer un ERTE para los ocho de plantilla; en principio por los meses de agosto y septiembre», detalla y lamenta Vidal.

Son las importantes consecuencias de un incendio que no se sabe todavía si fue o no intencionado, pero sí que se inició en el kiosco del establecimiento quince minutos antes de las seis de la mañana del pasado viernes. Unos testigos que estaban en el parque a esa hora dieron aviso al 112 y dos camiones de los bomberos sofocaron las llamas iniciadas en este kiosco pero que destrozaron igualmente toda la terraza techada del restaurante, lo que ha obligado a cerrarlo.

«Son importantes los daños que hay y, por eso, no se pueden arreglar de un día para otro ni podemos abrir con esta zona quemada las mesas y sillas que se han salvado de las llamas», explica el adjudicatario. «Así que no podemos trabajar durante los meses que mejor funcionar el restaurante La Isla», uno de los más demandados por su ubicación junto al río y en pleno parque de la Isla.

Los testigos que avisaron al 112 vieron a tres jóvenes salir corriendo del kiosco del restaurante, «dos chicos y una chica», concreta José Luis Vidal, pero de ellos y de la investigación iniciada por la Policía Nacional, «nada sé por el momento; la policía se llevó las cámaras de vigilancia que tenemos en el restaurante y no hemos vuelto a saber nada más».

Concurso paralizado

«Lo único es que no podemos abrir hasta que el seguro arregle los destrozos aunque, en cualquier caso, no sé si continuaré o no al frente del restaurante», señala también. Porque, cabe recordar, se da la circunstancia de que el proceso de adjudicación de este establecimiento está paralizado a la espera de una resolución del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura.

Este concurso se inició el pasado abril y se presentaron ocho ofertas, pero el Ayuntamiento decidió paralizarlo el día en el que se abrieron para comprobar la documentación. El motivo es que los técnicos municipales detectaron posibles «prácticas colusorias», es decir, que un mismo empresario ha podido concurrir a la licitación con diferentes nombres y ofertas. En concreto, de las ocho presentadas, siete parece que pertenecen a un mismo empresario, y la que resta corresponde a José Luis Vidal.

Ante esta situación, se optó por recurrir al Jurado de Defensa de la Competencia, para que determine si se han cometido estas prácticas y, en este caso, si el proceso debe suspenderse y reiniciarse de nuevo o, por el contrario, este empresario debe ser descartado y adjudicarse la gestión del restaurante al que ha cumplido con la norma.