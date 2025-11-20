HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El «colapso» del autobús urbano por «mala gestión»

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

El PSOE de Plasencia denuncia el «caos que sufren a diario» los usuarios del autobús urbano de la capital del Jerte y asegura que el servicio se encuentra «al borde del colapso» por lo que consideran una «mala gestión» del equipo de gobierno.

La formación critica que la línea 1 haya funcionado estos días con un único vehículo debido a una avería por «pérdida de aire», situación que, según afirman, ha provocado esperas superiores a una hora y ha afectado tanto a trabajadores como a pacientes con citas médicas.

El grupo municipal cuestiona que, pese a que la flota dispone de 11 autobuses, no se haya puesto en marcha un vehículo de sustitución de manera inmediata y califica de «inexplicable» la falta de previsión. También recuerda que el servicio se financia con subvenciones municipales.

Otro de los puntos de crítica se centra en el sistema de pago, especialmente en la parada del hospital. Según el PSOE, la imposibilidad de pagar con tarjeta y la negativa a aceptar billetes de más de cinco euros sin ofrecer cambio están generando situaciones «vergonzosas» que afectan sobre todo a personas mayores.

