La Junta dice que se encontraron «30 millones mal repartidos»

Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, se refirió a la acusación del MSU-Norte de Extremadura de haber recortado 4,2 ... millones de euros en materia de turismo para el norte de la región. Lo hizo con motivo de su visita al hotel Casa Pizarro en Cáceres.

«Como exdirector general de Turismo, por ética y por estética, debería estar un poquito al margen. Lo pide el cargo. No se puede utilizar estos datos políticamente, sobre todo porque no hay ningún recorte. Lo único que hemos hecho es solucionar los problemas que nos hemos encontrado. Nos encontramos 30 millones mal repartidos que el Ministerio no nos aceptaba. La nueva programación a la que le alude está avalada por el Ministerio de Turismo», decía la consejera.

Bazaga pidió a Francisco Martín que «no utilice» a las organizaciones que integran la plataforma MSU-Norte de Extremadura: «No debería de hacerlo con un sector al que hay que mimar, que está dando empleo, que fija población, que nos está dejando vernos fuera de Extremadura. Creo que debemos ser todos conscientes del daño que se puede hacer con este tipo de observaciones, que además no son ciertas».

Para refrendar su gestión, Bazaga señaló que «hoy podemos hablar de subida de turistas gracias a las políticas que se han tomado y a todo el reparto que estamos haciendo».

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, atacó a Paco Marín al asegurar que «está utilizando un recurso de hace 30 años, que es el Movimiento Social por la Universidad, para engañar a la gente. La engaña porque no trabaja posiblemente por el bien del territorio, sino que lo usa más bien como herramienta y palanca en contra del Gobierno de la región. Paco Martín miente. Y miente descabelladamente. Siempre intenta tener una mesa con gente a la que en muchas ocasiones engaña por inocencia, pero hace flaco favor a la región y particularmente a Plasencia», comenzaba diciendo Pizarro antes de empezar a comparar la gestión de Martín cuando era director general de Turismo con el balance del último año en Plasencia, con el PP al frente de la región.

«Nunca consensuó ninguna cuestión con el Gobierno de la ciudad legítimamente elegido por los ciudadanos. Era una situación bastante difícil de asumir y de entender, porque, aunque no coincidan las mismas siglas en las distintas administraciones, hay lealtad institucional», apuntaba Pizarro, que aseguró que, «en las pocas inversiones que hizo, no contó para nada con el Ayuntamiento. Por ejemplo, las del Festival Sensaciones del Pimentón de la Vera o un supuesto festival gastronómico».

El acalde ahondó aún más en esta cuestión y la trasladó al terreno personal: «Uno tiene la idea de que las inversiones que se hacen no son para tus amigos, sino que son para que haya un número importante de personas que lleguen a Plasencia y que se sumen a los que vivimos aquí».

Pizarro exhibió un pequeño dossier y aseguró que la Junta, en los últimos meses, ha invertido en Plasencia 150.000 euros en materia de turismo. «Con el Martes Mayor, el Festival Folk y la Vuelta hemos movilizado a más de 70.000 personas, casi el doble de los habitantes que tiene esta ciudad. Es una inversión aproximada de 150.000 euros que se ha gestionado en consenso con el Ayuntamiento. Esto no lo hacía Paco Martín, no nos dio nunca 150.000 euros», sentenció.