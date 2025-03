El Ayuntamiento de Plasencia reclama la devolución de más de 7.000 euros a la Unión de Cofradías

7.462,76 euros es la cuantía que la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Plasencia deberá devolver al Ayuntamiento del total de la ... subvención recibida en el año 2021. Es el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local, en base a un largo expediente centrado en los informes de los técnicos municipales, y en el que también se insta a la organización a abonar el dinero en el menor tiempo posible, porque de ello dependerá el convenio de este año o, lo es lo mismo, la opción de la unión de recibir una nueva subvención.

Según el expediente publicado en la web del Ayuntamiento, la subvención municipal destinada al mantenimiento de las actividades de las cofradías en 2021 ascendió a 21.500 euros, para gastar a lo largo de ese año. De esta cantidad, eran 19.545,55 euros los que correspondían a la Unión de Cofradías, entidad que aglutina a diez de las once que hay en la ciudad, y el resto a la que no pertenece a la agrupación.

El 26 de mayo de ese año, la unión reclamó al Ayuntamiento el pago de su parte. Para ello aportó «un proyecto de actividades a desarrollar con un presupuesto que ascendía a 34.050 euros». Y después del proceso administrativo correspondiente, el 8 de noviembre de 2021 la Tesorería municipal abonó la subvención.

En julio la Unión de Cofradías registró la documentación justificativa, como corresponde a cualquier entidad que recibe dinero público, y fue aquí donde el órgano fiscalizador estableció tras el análisis pertinente que la asociación «no justifica el 50% del presupuesto del proyecto a financiar por el beneficiario».

El convenio recogía que el Ayuntamiento financiaba el proyecto con los algo más de 19.000 euros concedidos, pero que el beneficiario debía aportar como mínimo el 50% del proyecto completo. Es decir, 17.025 euros, según se recoge en la información municipal.

Las deficiencias

El Ayuntamiento solicitó entonces la subsanación a la unión y, una vez estudiada la documentación de la misma, el informe técnico dice que la entidad «justifica un total de 24.739,87 euros, no llegando en todo caso a justificar el total del proyecto presentado para 2021 que correspondería al total de la actividad subvencionada, y que, como ya se ha mencionado, ascendía a un total de 34.050 euros; hay un desfase, siendo la diferencia entre el importe justificado y el obligado a justificar de 9.310,13 euros».

En definitiva, «el beneficiario no ejecuta el presupuesto que presenta en su mayor parte, no justifica por tanto los gastos del presupuesto presentado y por el que obtiene la subvención, se limita a aportar documentación de gastos que no están contemplados y cifrados en el presupuesto que presenta y por el que obtiene la subvención, gastos que en su mayor parte corresponden al coste de nóminas y cotizaciones de una persona empleada, web e internet y material de oficina, correos y 'donaciones'», resume el informe de Intervención.

Por eso la Junta de Gobierno Local reclama a la Unión de Cofradías que reintegre la parte de la subvención no justificada debidamente y que tras tener en cuenta otros gastos tenidos en cuenta establece finalmente en 7.462,76 euros.