El Ayuntamiento de Plasencia se ofrece a desmontar la pista El Nido si la ley se lo permite La nueva explotación será una concesión a largo plazo en la que el adjudicatario asumirá un canon anual y el coste de las nuevas instalaciones

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Viernes, 15 de agosto 2025, 07:44

El Ayuntamiento de Plasencia ha manifestado su disposición a asumir el desmontaje del edificio de la pista jardín El Nido, siempre que la legislación lo permita. La propuesta, planteada por el concejal de Planificación Urbana, José Antonio Hernández, surgió en la última sesión plenaria, durante el debate del recurso de reposición interpuesto por los herederos de la antigua concesión contra el acuerdo de abril que ordenaba la recuperación del espacio. El inmueble, situado en el parque de La Coronación, ocupa un solar de titularidad municipal y forma parte del dominio público.

El acuerdo aprobado en abril establecía que los actuales poseedores debían retirar las construcciones y devolver el terreno libre de edificaciones. Sin embargo, Hernández abrió la puerta a que sea el propio Ayuntamiento el que ejecute el desmontaje si un informe jurídico confirma que es posible, evitando que los costes recaigan en la familia: «Si está en nuestras manos y es legal, no tendremos inconveniente en asumirlo».

El pleno debatió la situación a raíz del recurso presentado por los interesados, que cuestionaban la titularidad municipal del terreno y la existencia de una concesión administrativa. Tanto el equipo de gobierno como el PSOE coinciden en que el expediente acredita la propiedad pública de este solar.

La pista jardín El Nido, abierta en 1922 como quiosco de bebidas, ha sido un referente del ocio placentino durante más de un siglo, sede de la popular verbena de los casados y escenario de múltiples actividades sociales. Desde su fundación, ha estado gestionada por la misma familia, pasando de Juan Martín Fuentes a su hijo Aniano y posteriormente a su nieto Fernando Martín. El cierre del establecimiento hace más de dos años motivó la reactivación del expediente de recuperación, después de que un primer intento caducara por falta de acuerdo.

El equipo de gobierno defiende que el objetivo es recuperar un espacio emblemático hoy cerrado y sin uso, para volver a ponerlo al servicio de la ciudadanía. Hernández explicó que, una vez liberado el solar, se prevé encargar un nuevo proyecto de edificación y licitar la explotación del servicio mediante una concesión a largo plazo. Este modelo podría implicar que el futuro adjudicatario asuma no solo el canon anual, sino también el coste de la nueva construcción, siguiendo la fórmula de la cafetería frente al hospital Virgen del Puerto. La intención, según el edil, es garantizar estabilidad a la inversión y un control municipal sobre el diseño y funcionamiento de la instalación.

El grupo socialista condicionó su apoyo a la eliminación de la obligación de que la familia pague la demolición. El portavoz Alfredo Moreno insistió en que, dado que las construcciones se han mantenido con permiso tácito del Ayuntamiento durante años, no debería trasladarse ese coste a los herederos. Unidas Podemos, por su parte, reiteró su oposición al procedimiento, cuestionando la oportunidad de la actuación.

Hernández defendió la legalidad y necesidad del proceso, recordando que el Ayuntamiento intentó alcanzar un acuerdo con los interesados antes de retomar la vía administrativa. «El tiempo de los acuerdos ya pasó», afirmó.

Aunque el acuerdo plenario de abril está en vigor, la resolución no es definitiva en el plano judicial. Los herederos aún pueden recurrir ante los tribunales, lo que podría retrasar la ejecución efectiva del desmontaje y la posterior licitación del espacio.