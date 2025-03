El Ayuntamiento de Plasencia no ejecutará 2,4 millones de su presupuesto para corregir el déficit

REDACCIÓN Martes, 28 de diciembre 2021, 07:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia no ejecutará 2.350.000 euros de su presupuesto de este año, «para así poder afrontar el ejercicio de 2022 con déficit cero», según anticipó este lunes el concejal de Hacienda. Iniciar el próximo año económico sin rémoras es una orden que el Ministerio de Hacienda le dio al Consistorio después de que la liquidación del año 2020 arrojara un remanente de tesorería negativo, explicó José Antonio Hernández antes de detallar las partidas que el pleno municipal de este miércoles declarará no disponibles.

La mayor de ellas asciende a 1,8 millones y corresponde a gastos de los préstamos de la causa judicial de Las Huertas de La Isla. Como es sabido, se trata de la sentencia que obliga al Consistorio a pagar a los dueños de unos terrenos junto al río Jerte que en su día adquirió por un precio que los tribunales consideraron demasiado bajo.

En segundo lugar, tampoco se ejecutarán 290.000 euros contemplados para ayudas a empresas del sector turístico para compensar las pérdidas generadas por la pandemia de covid-19. «Ya repartimos medio millón de estas subvenciones, y estos 290.000 son de ayudas aún no convocadas», precisó el edil. Además, no se utilizarán 270.000 euros que iban a ir a sufragar puestos de trabajo aún no adjudicados porque no han acabado los procesos. Y 110.000 de varias inversiones relacionadas «con la luz, el agua o el cementerio».