Aurora Caprita toma posesión como nueva concejala del PSOE

Aurora Caprita ya es oficialmente concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Plasencia tras tomar posesión de su acta en el pleno de este jueves, donde juró el cargo y se incorporó a la bancada socialista. Sustituye a Roberto Rubiolo, que renunció recientemente por motivos personales y de salud, y accede al puesto después de que la diputada Emilia Almodóvar, siguiente en la lista, rechazara asumir la concejalía para seguir centrada en su trabajo como diputada socialista por la provincia de Cáceres. Caprita es responsable de la Secretaría de Deportes en la ejecutiva local del partido desde abril de 2022.