Cartel anunciado de Festival Flamenco de Otoño García Matos. Hoy

El Alkázar acoge este sábado el Festival Flamenco García Matos

La arpista flamenca Ana Crismán y la cantaora Rocío del Corzo encabezan una velada en la que también actuará Juanma Moreno o Manuel Pajares

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Teatro Alkázar de Plasencia será este sábado, a las 20.00 horas, el escenario de la XXVI edición del Festival Flamenco García Matos, una cita ya imprescindible en el calendario cultural placentino. Este año, además, la celebración adquiere un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de la Peña Flamenca Placentina, organizadora del evento.

Para conmemorar esta doble efeméride, el festival contará con un cartel de primer nivel, en el que destacan nombres de dentro y fuera de Extremadura. La reconocida arpista flamenca Ana Crismán y la cantaora Rocío del Corzo encabezan una velada en la que también actuarán Juanma Moreno a la guitarra, Manuel Pajares al cante, Diego Andújar al baile y los palmeros Luis de Jerez y Aitana Vadillo.

Las entradas, con un precio simbólico de 7 euros, tendrán un fin solidario, ya que la recaudación se destinará a la asociación de autismo Aunex.

