El activista haitiano Roudy Joseph ofrece una charla de Derechos Humanos

J. C. R.

PLASENCIA.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El activista haitiano Roudy Joseph –portavoz del Colectivo Haitianos/as Organizados/as en República Dominicana (HaitianosRD)– está llevando a cabo en Extremadura una gira de sensibilización sobre derechos humanos desde hoy y hasta el 4 de diciembre, con parada destacada en Plasencia.

Durante su visita a la capital del Jerte, este lunes el programa contempla encuentros en los institutos IES Sierra Santa Bárbara (10.10) e IES Pérez Comendador (12.30), dirigidos a alumnado, seguidos de un acto público: será la voz de quienes defienden a migrantes haitianos y denuncian prácticas racistas y vulneraciones sistemáticas de derechos en República Dominicana.

Roudy Joseph lleva más de una década trabajando en defensa de personas de origen haitiano en República Dominicana. Ha denunciado detenciones arbitrarias, deportaciones masivas, violencia institucional y discriminación racial de las administraciones dominicanas.

Su gira pretende sensibilizar, informar y movilizar apoyo internacional. En Plasencia, además de encuentros educativos, busca generar conciencia sobre la vulnerabilidad de migrantes haitianos y la necesidad de políticas que respeten sus derechos.

