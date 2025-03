Series Alcasser, Arny, ruta del bakalao | La tele mira a los 90: Arny, Locomía, la ruta y Bárbara Rey

Mikel Labastida Valencia Lunes, 23 de enero 2023, 09:19 | Actualizado 10:11h. Comenta Compartir

La televisión ha mirado siempre los años 90 en España con cierta complacencia. Los grandes acontecimientos de la época -Expo y Olimpiadas- copaban cualquier recuerdo, que solo se empañaba cuando se mentaba después la crisis económica que se originó posteriormente. Es una década que en la memoria colectiva ha quedado como más despreocupada, más desprejuiciada, más inconsciente.

Durante mucho tiempo no ha merecido análisis demasiado pormenorizado, quizá por no considerarla tan interesante o tal vez para no acabar con ciertos mitos acordados en torno a ella. Una vez desmontada la Transición y los años 80, qué nos quedaba si no eran los 90. Sin embargo, documentales como 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco, y libros como 'Los 90. Euforia y miedo en la modernidad democrática', de Eduardo Maura; 'Cómo hemos cambiado', de Juan Sanguino, o 'Y ahora, lo importante' de Beatriz Navas Valdés han decidido romper con esa tendencia para introducir nuevas narrativas sobre cómo se desarrolló aquel fin de siglo.

Las series también se han unido a ese empeño por revisar los 90 con diferentes objetivos. Algunas para sacar del olvido a ciertos personajes del momento, otras para poner en contexto y ofrecer nuevas lecturas de algunos sucesos, y unas cuantas simplemente para rememorar hechos que las nuevas generaciones no conocen. Uno de los primeros ejemplos fue la serie documental sobre el crimen de Alcàsser estrenada en 2019 en Netflix con la intención de establecer el relato definitivo sobre lo ocurrido con las tres niñas con varias lecciones aprendidas 26 años después. Producida por Bambú y dividida en cinco capítulos repasaba la repercusión mediática, la investigación y juicio posterior, así como algunas teorías no probadas sobre lo que pudo haber ocurrido. A pesar de su intención de marcar distancia con el modo en que se había abordado el asesinato hasta entonces el título de Netflix no conseguía aportar nada realmente nuevo y volvía a despertar la parte más morbosa del caso.

Nieves Herrero y Pepe Navarro

Algo similar pasa con 'Arny, historia de una infamia', serie de tres episodios que acaba de presentar HBO y que se dedica a narrar uno de los procesos judiciales más vergonzosos de la historia reciente en España. Iniciado en 1995 tras una denuncia de prostitución a menores salpicó a un grupo de famosos, señalados por su sexualidad y sometidos a un escarnio público mientras duró el juicio. La producción incide en la falta de pruebas con la que se armó el caso y en los desmanes informativos de muchos medios de comunicación. Algunos rostros populares coinciden con lo ocurrido en Alcàsser -Nieves Herrero, Pepe Navarro- lo cual daría para otro documental que diseccionase la televisión que se alimentaba y permitía en la época. La propuesta de HBO incluye el testimonio de Jesús Vázquez, uno de los afectados, que no resulta novedoso porque ya había hablado sobre el asunto en varias ocasiones, aunque no por ello deja de ser demoledor volverle a escuchar hablar. Se echa de menos, sin embargo, mayor detalle sobre cómo se permitió una instrucción tan torticera y quién estaba detrás de ella.

'Arny. Historia de una infamia' -que firma Cuarzo Producciones- sorprenderá, no obstante, a los espectadores de entre 20 y 30 años por el modo en que se criminalizaba la homosexualidad en un país supuestamente tan moderno como era España en los años 90, que tal vez no lo era tanto como nos han vendido durante mucho tiempo. Para los que ya conocíamos la historia no aporta mucho más, aunque revivirlo causa asombro y sonrojo.

Ampliar Cuarteto protagonista de 'La ruta'. RC

Otro fenómeno que terminó apareciendo en las páginas de sucesos fue la ruta del bakalao, movimiento que se originó en las discotecas a las afueras de Valencia, y que a medida que ganó fama atrajo a jóvenes de todo el país, lo que acabó desvirtuándolo y causando numerosos accidentes de tráfico por el excesivo consumo de drogas y alcohol. Libros, podcast y exposiciones se han ocupado en los últimos meses de dar una visión distinta sobre aquel movimiento y dotarlo de contexto histórico y cultural. La serie de ficción 'La ruta', estrenada en Atresplayer en noviembre de 2022, ha tenido la misma motivación. Lejos de ahondar en la parte más conocida -y más negra- de la movida valenciana descubre la importancia social que tuvo para una generación y el efecto motivador que generó en el mundo de la moda, del diseño y de la música.

A las revisiones de hechos concretos se unen las que están haciendo o se preparan sobre personajes clave en esa década, como Locomía, Bárbara Rey o Nacho Vidal. Los primeros son los protagonistas de una serie documental en Movistar (de 2022) que cuenta con los testimonios de todos los integrantes de aquella formación musical y de su productor, que terminaron todos enfrentándose entre ellos y autodestruyéndose. Es un trabajo estupendo que llama la atención por la intrahistoria del grupo que no se conocía y porque sirve para trazar un retrato alternativo sobre aquella España. La producción de Boxfish es relevante por el análisis sociológico y entretenida por el culebrón que plantea.

Ampliar Jaime Lorente y Bárbara Rey como Ángel Cristo y Bárbara Rey.

Bárbara Rey vive un renacer televisivo por el estreno en Atresplayer de 'Cristo y Rey', ficción dirigida por Daniel Écija para Good Mood que muestra la relación entre la vedette y el domador Ángel Cristo durante los años 80 y 90. La serie, además, cuenta con el aliciente de conocer los detalles de la aventura que ella vivió a su vez con el rey Juan Carlos I (algo que ya se había contado, con audios reales incluidos, en 'Salvar al rey' de HBO). De Bárbara Rey, además, Atresmedia prepara una docuserie incluyendo declaraciones, suponemos, de la propia actriz, que estos días recorre platós y portadas hablando sin tapujos de su vínculo con el emérito que hasta hace nada era un tema tabú. Otra barrera que cae, esta vez con un producto pensado para escandalizar y entretener a partes iguales.

En unas semanas el catálogo de Atresplayer se completará con 'Nacho', drama de Bambú Producciones que se fija en el actor porno Nacho Vidal, que en los años 90 alcanzó fama mundial por sus espectáculos en la sala Bagdad y por sus películas en la que el tamaño de su pene era el principal reclamo. Protagonizada por Martiño Rivas lleva a la tele española por primera vez el mundo del porno y pretende ofrecer otra imagen sobre Vidal, que después se ha convertido en participante de 'realitys' y ha estado envuelto en casos turbulentos.