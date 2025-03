«Siempre es bueno que al espectador se le dé su propio contenido patrio»

En la piel de Rómulo Baeza se mete el actor Joaquín Climent (Requena, Valencia, 64 años), quien da vida al mayordomo jefe de 'La promesa', ... una persona con un carácter afable y cercano, que lleva al servicio con mano firme pero también esconde un duro secreto de su pasado. Se trata de la nueva ficción diaria de La 1 de TVE, que se emite este martes por la tarde a las 16:30 horas y después a las 22:50 horas con una entrega especial, cuyo desarrollo está ambientado en 1913.

Cuenta la historia de Jana (interpretada por Ana Garcés), una mujer que comienza a trabajar en el palacio para vengar el asesinato de su madre y conocer la identidad de su hermano robado. La serie se ha rodado en el Palacio El Rincón, una espectacular edificación de finales del siglo XIX situada en Aldea del Fresno y en la finca El Jaral de la Mira (Madrid).

-Suma una nueva serie diaria a su intensa trayectoria.

-Son muchas ficciones diarias en las que he trabajado, sí. Recuerdo 'Amar en tiempos revueltos'; después en 'Gran reserva: el origen', 'Seis hermanas', 'Ciega a citas'... Pero he hecho más series de 'prime time' (risas).

-¿Cómo vendería 'La promesa' al gran público?

-Primero, es muy bonita de ver. Los espectadores van a estar pendientes de algo que les va a llenar la vista. Desde el paisaje hasta el vestuario, o la ambientación. También hay muchos personajes, pero cada uno tiene algo que contar. Se crean unos mundos cruzados, además de las tramas principales que son muy potentes, en los que la audiencia va a querer saber qué les ha ocurrido.

-Su personaje se ve que es el mediador en 'Lapromesa', ¿no?

-Todos tenemos nuestras historias. Es cierto que hay personajes que están más de una parte que de otra. Rómulo es un mediador. Es un mayordomo que tiene la conexión directa con los señores y a la vez la persona que organiza el servicio. Todo lo que sucede a nivel profesional y personal, pasa por delante de él. Su misión básica es que todo funcione en la casa.

-Decía que esta serie parece de 'prime time'. ¿En qué nota ese salto de calidad?

-Eso se ve. Hay una selección muy especial del reparto y cómo cada personaje está dibujado. Hay mucha calidad entre los actores. Además, la ambientación… Con eso se trabaja más fácil porque vas vestido de aquella época. A mí me han hecho trajes de ese momento histórico. El espectador lo va a notar porque no estamos trabajando en falso. Lo que nos rodea es calidad.

El camino de 'Downton Abbey'

-¿Qué diferencia 'La promesa' de otras ficciones similares?

-La propuesta es distinta, todo transcurre en un mismo lugar: el palacio. Es parte de un género, el que creó 'Downton Abbey', y 'La promesa' refleja la vida en un sitio más concreto y en dos mundos, el de arriba y el de abajo. No hay calles ni ciudades.

-¿Qué tal el rodaje en el Palacio El Rincón de Tamara Falcó?

-Ya se verá en pantalla. Hay grabadas vistas aéreas que te sitúan en esos jardines y todo lo que ocurre alrededor. Tamara no ha estado en la grabación, o al menos yo no la he visto. Sí que la vi, cuando era una niña, con su padre en otro rodaje.

-Es una buena noticia que resurja el serial clásico vespertino en la tele española, ¿no?

-Siempre es bueno que al espectador se le dé su propio contenido patrio. Una serie turca, tiene su calidad y sus tramas y, evidentemente, cuando la gente las ve es que le interesan, pero con las españolas hablamos de nosotros mismos. De nuestras costumbre y cultura. Es algo propio y es bueno, porque además también tiene mucha repercusión en el extranjero.

-'Seis hermanas', por ejemplo, está triunfando en Italia. ¿Le han reconocido por allí?

-Otras veces me han reconocido en sitios remotísimos. Estuve en Pekín y escuché cómo gritaban el nombre de uno de los personajes que interpretaba. Con 'Amar', como tenía tanta repercusión internacional en TVE, también me reconocieron mientras visitaba El Vaticano. 'Seis hermanas' ha empezado a emitirse tarde en Italia, dos años después de que finalizara en España, pero en Instagram noto cómo me empiezan a llegar seguidores italianos.

-Con tantas horas de grabación, ¿le da tiempo a compaginarlo con otros proyectos?

-Estoy terminando la gira de 'El cuidador', de Harold Pinter. También he hecho una película, pero realmente hacer una serie diaria ya no te deja espacio para nada más porque tienes que estar muy pendiente de la ficción. Es un ritmo en el que trabajas todos los días y un encaje de bolillos de todo el equipo. Tenemos dos platós en marcha a la vez y se hace más de un capítulo al día.