Qué ver en Netflix, HBO Max, Filmin, Amazon Prime, Movistar Plus+ y Disney+ | Las 20 series que se estrenan este fin de semana

Las 20 series que se estrenan este fin de semana Las plataformas sacan la artillería pesada y presentan todo un abanico de novedades donde destacan 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice' y 'The Last of Us' junto a tres producciones españolas: 'Cristo y Rey' en Atresplayer Premium, la tercera temporada de 'Sky Rojo' en Netflix y 'La Promesa' en RTVE Play

María Gardó Valencia Viernes, 13 de enero 2023, 08:46 Comenta Compartir

La tercera semana de 2023 llega cargada de estrenos de series. Parece que las plataformas se han esperado unos días tras las fiestas navideñas para sacar la artillería pesada. Durante los días próximos verán la luz una veintena de estrenos en diferentes plataformas digitales. Destacan títulos muy esperados como 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice' en AMC+ y 'The Last of Us' en HBO Max y tres producciones españolas: la tercera temporada de 'Sky Rojo' en Netflix, 'Cristo y Rey' en Atresplayer Premium y 'La Promesa' en RTVE Play. Todo un abanico de propuestas para no despegarse de la pantalla.

1 AMC+, 12 de enero 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice'

El universo gótico de Anne Rice regresa con el estreno de la serie 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice' en AMC+. Casi tres décadas después de la película de Neil Jordan protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, una nueva adaptación de la novela llega a las pantallas en forma de la serie. Mark Johnson, el productor de la nueva ficción que ya ha recibido muy buenas críticas, asegura que han intentado ser más fieles al libro respecto a la versión cinematográfica.

El proyecto de Johnson narra la historia de Louis de Pointe du Lac (Anderson), un hombre que conocerá al vampiro Lestat de Lioncourt (Reid), por el que sentirá una enorme fascinación hasta el punto de dejarse convertir en vampiro. Pero los nuevos poderes embriagadores de Louis vienen con un precio violento y la llegada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, les hará comenzar un viaje de venganza y expiación de varias décadas.

2 Syfy, 12 de enero 'Reginald the Vampire'

Los vampiros también son los protagonistas de 'Reginald the Vampire', aunque aquí en clave de humor. En esta historia que se estrena en Syfy, Reginald Andres (Jacob Batalon) es un héroe improbable que tendrá que sortear todo tipo de obstáculos: un amor imposible, un jefe matón en el trabajo y el jefe vampiro que lo quiere muerto. Pronto Reginald descubre que tiene algunos poderes propios no reconocidos.

Como ocurre con 'Entrevista con el vampiro', 'Reginald the Vampire' también se inspira en la literatura, en este caso en las novelas 'Fat Vampire' de Johnny B. Truant.

3 Netflix, 12 de enero 'Makanai: la cocinera de las maiko'

Entre los estrenos que ofrece esta semana Netflix se encuentra 'Makanai: la cocinera de las maiko', una historia de amistad, tradición, arte y cocina. El exitoso director Kore-Eda, ganador de la Palma de de Oro en el festival de Cannes, se pasa a las series con la adaptación del manga que transporta al famoso barrio de las geishas, en Kioto, donde la joven Kiyo se convierte en Makanai, es decir, la encargada de cocinar, en la misma casa donde viven las aprendices de geisha, las Maiko.

4 HBO Max, 12 de enero 'Velma'

La animación para adultos aparece entre las novedades de esta semana con la serie 'Velma', que se estrena este 12 de enero. La nueva serie de Scooby-Doo descubre los enigmáticos orígenes de Misterios S. A. desde el punto de vista de la querida detective con gafas Velma.

El spin-off es el primero de la franquicia dirigido exclusivamente para HBO Max. La productora ejecutiva Mindy Kaling prone voz a la protagonista en la versión original.

5 RTVE Play, 12 de enero 'La Promesa'

Una historia de amor y una venganza son los ingredientes de 'La Promesa', la nueva apuesta de ficción de RTVE, que se ha estrenado este jueves 12 de enero en prime time y está disponible en en RTVE Play.

Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Flores, Alicia Bercán y Paula Losada son los principales nombres de un reparto muy coral protagonizado por mujeres fuertes.

6 SundanceTV, 12 de enero 'La noche más larga'

El remake francés del éxito mundial 'The Night Of' aterriza en SundanceTV. A lo largo de seis episodios se cuenta la historia de Sami, un joven estudiante acusado de asesinar a una joven que conoció en una fiesta. Jeff, un policía a punto de jubilarse, se hace cargo de la investigación, mientras que Isabelle, una abogada especialista en delitos menores, se ocupa de la defensa del chico. Policía y abogada, que son viejos enemigos íntimos, deberán aclarar la culpabilidad o inocencia del chico.

7 Netflix, 12 de enero 'Vikingos: Valhalla' (temporada 2)

'Vikingos' y su sucesora, 'Vikingos: Valhalla', son uno de los últimos grandes éxitos en cuanto a series de los últimos años.

Ambientada hace más de mil años, a inicios del siglo XI, 'Vikingos: Valhalla' narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás existieron: el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), su vehemente y obstinada hermana Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Desde esta semana está disponible la segunda temporada en Netflix, que consta de ocho nuevos episodios.

8 Netflix, 13 de enero 'Justicia bajo fuego'

Basada en hechos reales, esta serie india vive el duelo de unos padres devastados tras perder a sus hijos en un incendio mortal en el cine Uphaar. Mientras superan la pérdida luchan para que se haga justicia.

Inspirada en el bestseller 'Trial by Fire: The Tragic Tale of the Uphaar Fire Tragedy', escrito por Neelam y Shekhar Krishnamoorthy, se centra en el terrible suceso ocurrido en 1997 en el sur de Delhi que terminó con 59 víctimas y 100 espectadores heridos.

9 Calle 13, 13 de enero Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (temporada 24)

Una de las ficciones más longevas de la televisión estadounidense regresa con nueva temporada. La Unidad de Víctimas Especiales es el departamento de la policía que se ocupa de los crímenes más complejos y delicados, como los de índole sexual y abusos a menores. Como protagonista, repite Mariska Hargitey aunque parece que la detective Rollins será pronto sustituida por la agente Grace Muncy, a la que interpreta Molly Burnett.

10 Amazon Prime Video, 13 de enero 'Hunters' (temporada 2 y última)

Al Pacino se vuelve a poner al frente de 'Hunters' en su segunda y última temporada. En los primeros episodios, el ecléctico equipo de Hunters emprendieron una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas.

Tres años después del estreno, la ficción regresará con nuevos episodios en su temporada final. Jonah (Logan Lerman) será el nuevo líder de la resistencia, acompañado por Sister Harriet, Roxy Jones y Lonny Flash. Además, deberán buscar acabar con Adolf Hitler, que en esta realidad escapó junto a Eva Braun a Argentina.

11 Disney+, 13 de enero 'Atlanta' (temporada 4 y última)

Otra serie que estrena última temporada es 'Atlanta', que se despide en Disney+. Tras su gira por Europa, el rapero Paper Boi (Brian Tyree Henry), su primo Earn (Donald Glover), su colega Darius (Lakeith Stanfield) y la chica del grupo, Van (Zazie Beetz), regresan a casa. Pero ya de vuelta en Georgia no saben si ha cambiado Atlanta o son ellos los que ya no son los mismos.

12 Apple TV+, 13 de enero 'Servant' (temporada 4 y última)

El escalofriante thriller de M. Night Shyamalan 'Servant' regresa a Apple TV+ con su cuarta y también última temporada. Tras el intrigante final de la tercera temporada, los nuevos episodios llevarán la historia de los Turner a una conclusión épica y emotiva a partes iguales.

La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores se intensifica, poniendo en peligro la calle Spruce y la ciudad de Filadelfia. Mientras tanto, una destrozada familia Turner no sólo debe enfrentarse a la creciente amenaza de Leanne, sino al hecho de que Dorothy está despertando. A medida que la casa de los Turner continúa desmoronándose, finalmente tendremos respuestas: ¿Quién es Leanne Grayson? ¿Y quién es el niño en que habita en su hogar?

13 Movistar Plus+, 13 de enero 'Your Honor' (temporada 2)

Movistar+ estrena este 13 de enero la temporada 2 de 'Your Honor', serie creada por Peter Moffat. Bryan Cranston protagoniza este drama judicial con tintes de thriller dando vida a Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuya vida da un vuelco cuando su hijo adolescente mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) y se da a la fuga.

14 Netflix, 13 de enero 'Sky Rojo' (temporada 3)

El viernes llega otro de los platos fuertes de la semana, la tercera temporada de 'Sky Rojo', la serie creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina ('La casa de papel').

Después de escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo pesquero y remoto. Lejos de Romeo (Asier Etxeandia) y de la necesidad de venganza de Moisés (Miguel Ángel Silvestre). Pero pronto descubrirán que su pasado llama de nuevo a la puerta. Se incorporan Tiago Correa y Catalina Sopelana y Rauw Alejandro hace una colaboración especial.

15 Atresplayer Premium, 15 de enero 'Cristo y Rey'

El prolífico Daniel Écija ('Periodistas' y 'Los Serrano') recrea, cuatro décadas después, la turbulenta relación del domador Ángel Cristo (encarnado por Jaime Lorente) con la actriz y musa del destape Bárbara Rey (a la que da vida Belén Cuesta). La serie ahonda en su fugaz noviazgo, su mediática boda, su negocio millonario en el circo y el nacimiento de sus hijos. Pero también en el lado más oscuro: la escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.

La serie es así un retrato de la crónica rosa de los años 80.

Y la próxima semana

16 HBO Max, 16 de enero 'The Last of Us'

Los fans del famoso videojuego desarrollado por Naughty Dog para la PlayStation 3 llevaban meses esperando el estreno de su adaptación al mundo de las series.

Su trama tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

17 Filmin, 17 de enero 'Manayek' (temporada 2)

Filmin estrena el martes 17 de enero una nueva tanda de 10 episodios de la serie policíaca israelí. Tras descubrir el cuerpo sin vida de Roslan, Tal investiga el asesinato a pesar de que todo el mundo a su alrededor parece querer evitar que avance en el caso.

18 Movistar Series, 17 de enero 'El joven Sheldon' (temporada 6)

La próxima semana ve la luz también en Movistar+ la sexta temporada de 'El joven Sheldon'. En los nuevos episodios George sigue buscando trabajo tras dimitir como entrenador del equipo y Mary tiene dificultades para encontrar un nuevo lugar donde sentirse útil, ahora que ya no es bienvenida en la iglesia. Mientras tanto, Georgie hace lo posible para convertirse en un padre a la altura de lo que Mandy necesita, Missy trata de encontrar su lugar como adolescente y Sheldon pone a prueba un nuevo estilo en la universidad.

Y además

'Fantasmas' (temporada 2)

Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar) son dos urbanitas que dan un vuelco a su vida cuando se trasladan al campo con el objetivo de convertir una vieja mansión que han recibido en herencia en un hotel con encanto. El lunes 16 se estrena la segunda temporada en TNT.

'Chicago P.D.' (temporada 10)

Este drama que sigue los casos de un departamento de policía de Chicago estrena nuevos capítulos el miércoles 18 de enero en Calle 13.