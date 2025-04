Reconózcanme que nos encantan los crímenes sangrientos, que somos un país de morbosos y cotillas y no hay nada más intrigante que algún crimen lleno ... de sangre. ¿No se lo creen? Reflexionen. ¿Cual fue el mayor éxito periodístico durante la dictadura?. 'El Caso', aquel semanario de sucesos que batía récords de ventas en un país donde solo se podía hablar de fútbol y crímenes. Hoy la herencia de El Caso la han recogido las televisiones, al principio tímidamente, y ahora ya han entrado de lleno en ella. No se trata de series negras, un género literario y cinematográfico muy respetable, sino de documentales encasillados en lo que los americanos llaman 'true crimes', reconstrucciones más o menos ficcionadas de crímenes reales para la televisión. Los canales de segundo nivel de la TDT están llenos de ellos, y ahora han entrado de lleno en la televisión de pago.

Atres Player Premium está emitiendo cada domingo un episodio de 'No se lo digas a nadie', serie real como la vida misma, que reconstruye el asesinato y descuartizamiento de una familia brasileña en una urbanización en Pioz (Guadalajara), que llenó programas de televisión en agosto de 2016. Seguramente se acuerdan, entre otras cosas porque fue el primer crimen compartido por WhatsApp, lo que le dio un extraño atractivo añadido. Son cinco entregas de las que las dos primeras las emitió La Sexta como gancho para que la sigan viendo en la plataforma de Atresmedia. 'No se lo digas a nadie' está muy bien narrada y cuidada, contando con testimonios de todos los implicados y recuperando numerosas imágenes de archivo. Y por supuesto con todo el morbo del mundo. Contiene suficientes elementos para ello. Si por casualidad en agosto de 2016 estaban de vacaciones y no se enteraron, ahora pueden saciar su morboso cotilleo.