«Muchas veces no se denuncia por miedo a que te señalen»

La Academia del Cine Catalán fue pionera al abrir el año pasado un departamento contra abusos en el audiovisual y las artes escénicas. Una abogada ... y una psicóloga orientan a las víctimas y se ha establecido un protocolo de buenas prácticas que ya les han pedido desde otras instituciones. «Nos dimos cuenta de que pasaba mucho en el mundo de las actrices. Hacía falta un sitio donde encontraran apoyo y consulta, un espacio seguro para las víctimas, nosotros no denunciamos», explica Judith Colell, presidenta de la Academia. La confidencialidad impide a la directora proporcionar el dato de cuántas personas han utilizado este departamento en casi un año de existencia, «pero han tenido muchas consultas».

La prioridad debe ser proteger a las víctimas, algo que no se ha cumplido en los Feroz, donde el nombre de Jedet se conoció antes del de su agresor. «Está el peligro de la exposición pública, muchas veces no se denuncia por miedo a la victimización, a que te señalen», apunta la directora. «Estos días escucho lo de 'si denuncias, no vuelves a trabajar'. Y yo creo que los agresores tendrán más problemas que las víctimas para volver a trabajar. Muchas mujeres están empoderadas, como Jedet, y no tienen ganas de sentirse victimizadas». La presidenta de la Academia catalana recuerda que la gente del cine también 'trabaja' en los saraos y los estrenos. «Esta conducta que se tiene en las fiestas, provocando situaciones incómodas, no puede ser, por mucho que hayas bebido o te hayas metido». A Colell, los abusos en los castings le suena «a algo antiguo».

Que en España no haya habido un Harvey Weinstein, un productor con su poder, también ha podido favorecer que no haya estallado el #MeToo, reflexiona la cineasta. «Yo les digo a mis alumnos: si alguien os dice que no vais a volver a hacer cine, no os lo creáis. Nadie tiene ese poder aquí, en el cine español somos como pequeñas familias y una no se soporta a la otra. Weinstein lo hizo. Actrices con un futuro muy prometedor dejaron de hacer películas». El actor Brendan Fraser, favorito al Oscar con 'La ballena', sufrió una depresión que interrumpió su carrera tras sufrir una agresión sexual en otros premios, los Globos de Oro. «Es un ejemplo de la situación psicológica que padecen las víctimas: depresión, inseguridad, vacío…».