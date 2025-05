Ana de Armas, nominada al Globo de Oro por su Marilyn Monroe de 'Blonde'

Oskar Belategui Lunes, 12 de diciembre 2022, 15:16 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

Ana de Armas (La Habana, 1988) aterrizó en España en 2006 como Ana Celia de Armas de la mano de Manuel Gutiérrez Aragón, que la descubrió en 'Una rosa de Francia', un melodrama retro ambientado en la Cuba de los años 50. Era la primera vez que aquella chiquilla de 16 años que llevaba desde los 14 en la Escuela Nacional de Teatro de La Habana trabajaba como actriz. Al año siguiente, llegó la serie que la hizo popular, pero que al mismo tiempo se convirtió en una pequeña losa, 'El internado'. Después, Ana de Armas hizo las Américas y enlazó pelotazos como 'Blade Runner 2049', 'Puñales por la espalda' y '007. Sin tiempo para morir'.

'Blonde' es la película llamada a marcar un antes y un después en su carrera. La nominación al Globo de Oro como mejor actriz dramática sitúa a la actriz hispanocubana en la senda del Oscar. El filme del director Andrew Dominik, estrenado en Netflix el pasado 28 de septiembre, la transforma en Marilyn Monroe y en la persona que encarnaba al mito, Norma Jeane Mortenson. Dominik se inspira en la novela de Joyce Carol Oates, alejándose del biopic tradicional, y reivindica a la mujer torturada y sojuzgada detrás de la estrella. La entrega de Ana de Armas en un filme de tres horas es total, tanto cuando recrea escenas icónicas de películas de Monroe, como cuando sufre por culpa de una madre trastornada, un padre al que nunca conoció y una industria que la condujo al suicidio.

Ampliar Ana de Armas en el pasado Festival de San Sebastián. Reuters

La actriz luchará por la estatuilla con Cate Blanchett, que da vida a una directora de orqueta en 'Tár', de Todd Field; Olivia Colman, protagonista de 'El imperio de la luz', de Sam Mendes, una historia de amor ambientada alrededor de un cine en el sur de Inglaterra en los años 80; Viola Davis, que en 'La mujer rey' encarna a una guerrera en el Dahomey africano del siglo XIX; y Michelle Williams, la excéntrica madre artista de 'Los Fabelman', el filme autobiográfico de Steven Spielberg.

La nominación de Ana de Armas llega en el momento más bajo de prestigio de los Globos de Oro, considerados tradicionalmente la antesala de los Oscar y envueltos en los últimos tiempos en acusaciones de corrupción y falta de profesionalidad, que llevaron el año pasado al centenar de periodistas extranjeros que conceden los premios a los tribunales.

Por primera vez en los 80 años de historia de los galardones se puso en entredicho la ética de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), compuesta por privilegiados periodistas a los que la industria agasaja para asegurarse nominaciones. Sendos reportajes de 'Los Angeles Times' y 'New York Times' el año pasado no dejaron títere con cabeza. La asociación que formaron en los años 40 los corresponsales extranjeros en Hollywood con el fin de tener acceso a las estrellas se ha convertido en un club cerrado a nuevas incorporaciones y fácilmente influenciable por los estudios.

Vídeo. Tráiler español de 'Blonde'.

Ana de Armas ya estuvo nominada al Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical en 2020 por su papel en la primera entrega de 'Puñales por la espalda'. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 10 de enero en su escenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, conducida por el cómico Jerrod Carmichael. La comedia irlandesa 'Almas en pena de Inisherin', de Martin McDonagh, encabeza la carrera por los Globos con ocho nominaciones. Como mejor película dramática compiten 'Avatar: el sentido del agua', de James Cameron; 'Top Gun: Maverick', de Joseph Kosinski; 'Elvis', de Baz Luhrman, 'Los Fabelman', de Steven Spielberg, y 'Tár', de Todd Field.

En la categoría de mejor comedia figuran 'Babylon', de Damien Chazelle; 'Almas en pena de Inisherin', de Martin McDonagh; 'Todo a la vez en todas partes', de Daniel Kwan y Daniel Scheinert; 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion', de Rian Johnson'; y 'El triángulo de la tristeza', de Ruben Östlund. Como mejor actor dramático, la estatuilla se decidirá entre Austin Butler ('Elvis), Brendan Fraser ('La ballena'), Hugh Jackman ('El hijo'), Bill Nighy ('Living') y Jeremy Pope ('The Inspection'). 'Argentina, 1985', de Santiago Mitre, ha sido nominada como película extranjera junto a 'Sin novedad en el frente' (Edward Berger; Alemania); 'Close' (Lukas Dhont; Bélgica); 'Decision to Leave' (Park Chan-wook; Corea del Sur); y 'RRR' (S.S. Rajamouli; India). Sin una sola mujer en el apartado de dirección, los candidatos son James Cameron por 'Avatar: El sentido del agua'; Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'; Baz Luhrmann por 'Elvis'; Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin'; y Steven Spielberg por 'Los Fabelman'.

Ampliar Breandan Fraser, nominado como mejor actor dramático por 'La ballena (The Whale)'.

Para evitar las acusaciones de corrupción, falta de transparencia y discriminación racial, al no existir ni un solo periodista negro en la asociación, en esta edición de los Globos de Oro, que volverán a ser retransmitidos por la NBC, han votado sus miembros pero también 103 votantes internacionales que proceden de organizaciones relacionadas con la industria cinematográfica, festivales de cine y profesionales del periodismo representando a un total de 62 países. Los Globos de Oro tienen ahora un 52% de mujeres en su composición y una diversidad racial y étnica del 51,8%: 19,6% latino, 12,1% asiático, 10,1% negro y 10,1% de Oriente Medio.

Listado de nominaciones

Mejor película- DRAMA

Avatar: El sentido del agua (James Cameron)

Elvis (Baz Luhrmann)

Los Fabelman (Steven Spielberg)

TÁR (Todd Field)

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski)

Mejor película- COMEDIA/MUSICAL

Babylon (Damien Chazelle)

Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh)

Todo a la vez en todas partes (Dan Kwan & Daniel Scheinert)

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson)

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund)

Mejor dirección

James Cameron por Avatar: El sentido del agua

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Baz Luhrmann por Elvis

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Steven Spielberg por Los Fabelman

Mejor actriz- DRAMA

Cate Blanchett por TÁR

Olivia Colman por El imperio de la luz

Viola Davis por La mujer rey

Ana de Armas por Blonde

Michelle Williams por Los Fabelman

Mejor actor- DRAMA

Austin Butler por Elvis

Brendan Fraser por La ballena (The Whale)

Hugh Jackman por El hijo

Bill Nighy por Living

Jeremy Pope por The Inspection

Mejor actriz- COMEDIA/MUSICAL

Margot Robbie por Babylon

Anya Taylor-Joy por El menú

Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande

Lesley Manville por El viaje a París de la señora Harris

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor- COMEDIA/MUSICAL

Diego Calva por Babylon

Daniel Craig por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Adam Driver por Ruido de fondo

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Ralph Fiennes por El menú

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Dolly De Leon por El triángulo de la tristeza

Carey Mulligan por Al descubierto

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Brad Pitt por Babylon

Eddie Redmayne por El ángel de la muerte

Mejor guion

Todd Field por TÁR

Tony Kushner & Steven Spielberg por Los Fabelman

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Sarah Polley por Ellas hablan

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat por Pinocho de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir por Ellas hablan

Justin Hurwitz por Babylon

John Williams por Los Fabelman

Carter Burwell por Almas en pena de Inisherin

Mejor canción original

«Carolina», de Taylor Swift (en La chica salvaje)

«Ciao Papa», Guillermo del Toro & Roeban Katz (en Pinocho de Guillermo del Toro)

«Hold My Hand», de Lady Gaga and Bloodpop (en Top Gun: Maverick)

«Lift Me Up», de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna & Ryan Coogler (en Black Panther: Wakanda Forever)

«Naatu Naatu», de Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj (en RRR)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro & Mark Gustafson)

Marcel the Shell With Shoes On (Dean Fleischer-Camp)

El gato con botas: El último deseo (Joel Crawford & Januel Mercado)

Red (Domee Shi)

Mejor película extranjera

Sin novedad en el frente (Edward Berger; Alemania)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre; Argentina)

Close (Lukas Dhont; Bélgica)

Decision to Leave (Park Chan-wook; Corea del Sur)

RRR (S.S. Rajamouli; India)

