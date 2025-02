Évole le propuso al Papa un nuevo programa, no frente a él sino frente a diez jóvenes de diferentes países

Jordi Évole siempre ha dicho que su problema es que se mimetiza con sus entrevistado, sean quienes sean. Tras su entrevista con el Papa Francisco, que cerró su etapa de 'Salvados', ha seguido en contacto con el pontífice y, evidentemente, mimetizado con él. Y le ... propuso un nuevo programa, no frente a él sino frente a diez jóvenes de diferentes países. Y Francisco no puso ninguna objeción ni vetó ningún tema. El resultado ha sido 'Amén. El Papa responde', un encuentro con estos jóvenes donde había de todo, católicos, ateos, musulmanes, ex monjas, víctimas de abusos… que se ha estrenado este jueves en Disney+.

Aquí Évole no aparece en pantalla, está en la dirección, junto a Màrius Sánchez, mientras que los que preguntan son los chicos y chicas entre 20 y 25 años, Y no se cortan con las preguntas. A calzón quitado, como dirían en la Argentina del Papa Francisco. Uno incluso le preguntó si le podía tutear y la respuesta fue afirmativa. Un Papa muy cercano. En muchos de los jóvenes afloraron las lágrimas al poder decirle al Papa de Roma cosas que nunca le habían contado ni a sus más íntimos. Emoción y reflexión. Algunos debates de este encuentro de diez chicos y chicas con el Papa fueron especialmente interesantes, como los de la pederastia en la Iglesia, el aborto, el sexo y la masturbación… Jóvenes que no se han cortado ante nada y un Papa que escucha y escucha, a veces con dolor, y siempre comprensivo ante sus interlocutores. Ha sido un acierto estrenarlo en Semana Santa, aunque se podrá ver durante años en todo el mundo en Disney+. Muy interesante para ser visto tanto por creyentes como por no creyentes, pero especialmente recomendable para esos clérigos intolerantes que tanto proliferan por nuestra geografía.

