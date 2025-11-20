Comenta Compartir

Recuerdo unas palabras pronunciadas por el señor Abascal hace unos días: «O pasan por el aro o elecciones». Antes de soltar estás burradas e imponer ... ultimátum o exigir a otros «pasar por el aro», Abascal debería recordar sus largos años de obediencia y servilismo en los chiringuitos que le puso el Partido Popular. Extremadura no es un tablero de ajedrez ni sus ciudadanos son peones. Los extremeños no van a pasar por el aro de su 'dedazo' ni van a acatar las imposiciones de Vox. La voluntad de Extremadura no se negocia con amenazas». En las urnas le explicaremos cuál es su lugar. Todos los extremeños debemos concentrar nuestros votos en lo menos malo, en la señora Guardiola de manera que tenga una mayoría absoluta para gobernar. Si hay que quitarla, ya tendremos tiempo, y a la vez mandar al lugar donde no debieron salir nunca a las extremas.

