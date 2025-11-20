HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?
Cartas al director

Pasar por el aro

Vicente Hurtado

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Recuerdo unas palabras pronunciadas por el señor Abascal hace unos días: «O pasan por el aro o elecciones». Antes de soltar estás burradas e imponer ... ultimátum o exigir a otros «pasar por el aro», Abascal debería recordar sus largos años de obediencia y servilismo en los chiringuitos que le puso el Partido Popular. Extremadura no es un tablero de ajedrez ni sus ciudadanos son peones. Los extremeños no van a pasar por el aro de su 'dedazo' ni van a acatar las imposiciones de Vox. La voluntad de Extremadura no se negocia con amenazas». En las urnas le explicaremos cuál es su lugar. Todos los extremeños debemos concentrar nuestros votos en lo menos malo, en la señora Guardiola de manera que tenga una mayoría absoluta para gobernar. Si hay que quitarla, ya tendremos tiempo, y a la vez mandar al lugar donde no debieron salir nunca a las extremas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  5. 5

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  6. 6 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  7. 7 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  8. 8 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  9. 9

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  10. 10

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pasar por el aro