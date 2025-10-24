HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gracias por cuidar de mi corazón

Teresa González

Badajoz

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

A finales de agosto, estaba trabajando de psiquiatra en el Hospital Universitario de Badajoz, cuando de repente empecé a encontrarme mal. Parecía un virus que ... atacaba al hígado, pero llegó al corazón y caí: ¡miocarditis fulminante! Por suerte, estaba en mi hospital y el equipo de Cardiología trabajó sin descanso y consiguió lo imposible: me devolvieron el latido del corazón. Pero eso no es todo; desperté rodeada de profesionalidad (el resultado era evidente, estaba viva), ilusión, dedicación y humanidad por parte de todo el equipo. Mi vida continúa gracias a ellos. Al Hospital Universitario de Badajoz y en especial al Servicio de Cardiología: mi eterno reconocimiento por vuestra entrega y compromiso con la vida.

