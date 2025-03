Sálvame con limón

Si la vida te da limones no hagas limonada, haz una tarta de cinco pisos. Como en 'Sálvame': los despiden y comienzan la cuenta atrás ... llevando a un experto para que ayude a los colaboradores a hacer su currículum. Y ahí está Belén Esteban: «Sobre todo animo a la gente, que para mí es lo más importante». Yo la contrataba como 'coach', que buena falta me hace.

No sé qué pasará de aquí al 16 de junio, día en el que terminará la fiesta televisiva más salvaje que ha habido en este país, pero no se van a rendir sin luchar. O, al menos, sin reírse hasta de su sombra, que viene a ser lo mismo. En la nueva y beata Mediaset se avergüenzan de lo que ha sido el buque insignia de la cadena durante muchos años. El Titanic hace aguas y ellos terminan de torpedear el casco a través de una filtración a la prensa, que es la forma elegantísima en la que todos los trabajadores de 'Sálvame' han sabido que estaban en la calle. También es cierto que se han enterado de cosas peores por su propio programa, así que ya están acostumbrados.

Lo único bueno es que, ahora que ya no curra en la tele, Lydia Lozano podrá dar clases particulares de chuminero. A David Simon, por ejemplo, que también tiene mucho tiempo libre: creador de algunas de las más grandes series de la historia, como 'The Wire', la cancelación de su contrato por parte de HBO tras 25 años de relación le ha pillado manifestándose junto a sus compañeros guionistas. Contra el fin de 'Sálvame' hay una concentración prevista para el 1 de junio en la puerta de Mediaset y los convocantes animan a que se lleven globos amarillos y naranjas, las frutas representativas del programa. Cítricos no nos faltan en la Región de Murcia. Lo mismo me llevo un camión.