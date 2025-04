Me juego el cuello a que los que profieren insultos racistas son los mismos que se emocionan viendo 'Adivina quién viene esta noche'. En el ... caso improbable de que la vean, claro. Pero es que Sidney Poitier es un médico entregado, un tipo, educado, bien vestido, tan honrado que hasta le deja a su futuro suegro sobre la mesa del despacho el coste de una llamada telefónica a larga distancia que ha hecho; un buen negro. Por el contrario, Vinicius es un chulo, un respondón y un provocón, y a estos negros hay que enseñarles quién manda aquí. Y qué mejor forma que hacerlo en un estadio de fútbol, donde uno se disuelve en la masa como una aspirina efervescente en un vaso de agua, donde la responsabilidad personal se diluye entre la de cobardes afines. «Era la pandilla de siempre, eterna a lo largo de los tiempos», que escribe Zweig. Nada nuevo bajo el sol.

No somos un país racista, dicen. Peor están en Francia, afirman. Vale. El hecho de que los franceses, o los ingleses, o los italianos tengan el mismo problema de racismo que nosotros no justifica nada. Cuando yo, adolescente perdida, esgrimía ante mi padre aquello de «Pues van todas mis amigas» para que me dejara hacer cualquier cosa, él siempre respondía con «Si tus amigas se tiran por un puente ¿tú te tiras?». Hablando de puentes, de uno que está cerca de Valdebebas colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius en enero. La Policía ha detenido ahora a los responsables y en Twitter, otro refugio de descerebrados, se han descolgado diciendo que para eso sí que hay tiempo y dinero, pero no para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. En fin, así estamos. Aguantando que haya gente que diga que no es para tanto. Efectivamente: es para más.